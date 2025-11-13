日本テレビ系列ネットワーク＝NNSに加盟する29社は13日、臨時総会を開き、系列全体でのガバナンス＝企業統治強化を目的とした独自の施策をスタートさせることを決定しました。

12月1日付で、NNS内に「NNSガバナンス対応事務局」を新設し、各社のコーポレート・ガバナンス確保をサポートするための取り組みを進めます。

民間放送のコーポレート・ガバナンスについては、民放連＝日本民間放送連盟もガバナンス指針の制定やガバナンス検証審議会の設置など強化活動の実施を決定しています。

今回のNNSの取り組みは、民放連と歩調を合わせ、系列全体で独自にガバナンス強化を目指すものです。

NNS各社は、コーポレート・ガバナンスに関して、これまでも各社が個別に自律的な取り組みを進めてきましたが、新たな事務局の設置により、日本テレビを含むNNS加盟全社で協力し、ガバナンスにかかわる最新情報の共有や勉強会等を通じて、加盟各社およびネットワーク全体でのガバナンス確保に取り組みます。

◇ ◇ ◇

【具体的な活動内容例】

▼民放連の「民間放送ガバナンス指針」に基づき系列各社が実施するモニタリング等が円滑に進むよう、各社の要望に応じてサポートする。

▼コーポレート・ガバナンスの確保に資する最新情報や各社での取り組み状況などを共有する。

▼勉強会や研修などを定期的に企画し、実施する。

▼重大事案発生時には、当該社が自律的かつ適切に対応できるように、当該社から要望があれば、弁護士など外部の専門家を紹介する。