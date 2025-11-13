歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。自宅のアトリエで愛犬との幸せなひとときを投稿しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「絵を描くと むーしゃんが来てくれる」 自宅アトリエでの愛犬との幸せなひととき





工藤さんは「絵を描くと、むーしゃんが来てくれる」と綴り、愛犬との画像を投稿。画像には、紫色のセーターを着た工藤さんが、画材やキャンバスが並ぶアトリエとみられる部屋で愛犬を優しく抱きかかえる様子が映っています。





愛犬は黒い長毛でふわふわとした毛並みをしており、飼い主である工藤さんの腕の中でおとなしく身を預けている様子です。工藤さんの表情は非常に穏やかで、深い愛情が感じられます。





工藤さんは「宇宙人が撮影してくれました」と綴っており、この写真は長女のcocomiさんが撮影したもののようです。

この投稿をみた人たちからは「可愛い 癒されますね」「自然な表情、捉えてますね 素晴らしきカメラマン」「お母さんの顔してるしーちゃんも素敵」「日常の生活が垣間見れて嬉しいです」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】