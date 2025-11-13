吉本興業のお笑いトリオ・かたつむり、解散を発表「終止符を打つ事に」「仲が悪くなった訳でもない」
【モデルプレス＝2025/11/13】吉本興業所属のお笑いトリオ・かたつむり（中澤本鮪、林万介、ピーチ）が解散することがわかった。2025年11月12日、それぞれのSNSを通じて発表した。
【写真】解散を電撃発表したベテラン人気トリオ
中澤は自身のX（旧Twitter）にて「【解散のお知らせ】この度、かたつむりを解散する事を皆様にご報告申し上げます。結成より我々を応援して頂いた皆々様には、この二十余年もの間、格別のご高配を賜りました事、心より御礼申し上げます」と報告。また、「とまあ、固い挨拶はさておき今回ひとまず終止符を打つ事にはなりましたがあくまでも前向きなもので特に仲が悪くなった訳でもないですし変わらず馬鹿な関係でいたいと思ってます」とつづっている。
続けて「そして新たなチャレンジも各々すると思いますが、そちらは是非、引き続き応援して頂ければと思います」と今後について言及。なお、同月27日、YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催される「20th century CONTE LIVE」がかたつむりとして最後の出演となることを伝えている。相方に対しては、「大介！あんまり酒飲み過ぎんなよ！ヒデ！悪い事は言わない、もう潮時だろ…」と呼びかけていた。
林は「かたつむり活動限界です 関わってくれた方々ありがとうございました」と自身のXにてコメント。「少しでも希望を見てくれた方には申し訳ないですが嫌いになってしまいました 芸人は続けます」と発表し、「さらに、私シカゴ目指します これはだいぶ極修羅です」「もう43歳おじさんです 途中で倒れる可能性第です でもその時に、この道を進んで良かった、そう思える道を選びたいのです」と語った。
ピーチはInstagramにて「各々活動は続けます」「どおかもう少しだけ見守ってやって下さい！（原文ママ）」と明るく呼びかけている。
中澤と林により結成されたコンビだったかたつむり。2016年にピーチが加入し、トリオを結成。コントの祭典「キングオブコント」では、準決勝に進出。過去にはTBS系「あらびき団」や日本テレビ系「ウチのガヤがすみません！」に出演するなど活躍を見せていた。（modelpress編集部）
