NewJeansミンジ・ハニ・ダニエル、復帰表明遅れた理由が話題「メンバーが現在南極におり」5人全員がADOR復帰と報道
【モデルプレス＝2025/11/13】11月12日、韓国の5人組ガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）のメンバー全員が、専属契約をめぐって対立していたADORに復帰する意向であることがわかった。韓国メディアで報じられ、メンバー3人の復帰表明が遅れた理由に注目が集まっている。
【写真】NewJeans、改名後の新ビジュアル
同日、ADORは「NewJeansのメンバー、HAERINとHYEINが、今後もADORと共に活動を継続していくという意思を表明いたしました」とHAERIN（ヘリン）、HYEIN（ヘイン）の復帰を正式に発表。しばらくして、複数の現地メディアはMINJI（ミンジ）、HANNI（ハニ）、DANIELLE（ダニエル）の3人もADORに復帰する意向だと報じた。
5人同時ではなく、時間差で3人の復帰の意向が明らかとなり、ネット上では理由に注目が集まっていた。現地メディアは、MINJI、HANNI、DANIELLEのコメントを掲載しており、「最近、私たちは慎重な協議を経て、ADORに復帰することを決定しました。1人のメンバーが現在南極におり、伝達が遅れてしまいましたが、現在ADORからの返答がなく、やむを得ず別途立場をお知らせすることになりました」と復帰の意向と、3人の発表が遅れた理由が説明されていた。
3人の発表が遅れた理由について、メンバーの1人が南極にいるというファンも想定外の理由であったことから、ネット上では驚きの声が。「南極に居たのが誰か気になる」「驚きの理由（笑）」「びっくり」「完全体見れるのが待ち遠しい」と反響が寄せられている。
NewJeansは2024年11月14日にADORに対し、退社したミン・ヒジン氏の代表復帰などを求め、14日以内に受け入れない場合には専属契約を解除するとする内容証明を送付。改善の余地が見られないことから、同年11月28日に記者会見を開き、レーベルADORとの専属契約を解除すると宣言し、法廷で戦うことも明言。2025年2月7日には新グループ名が「NJZ」であることを発表し、独立を宣言した。その後、ADORがメンバー5人を相手取り「企画会社地位保全および広告契約締結などの禁止仮処分」を申請。その請求を認容する判決が下されていた。（modelpress編集部）
◆ミンジ・ハニ・ダニエル、復帰表明遅れた理由【韓国報道】
◆ADOR＆NewJeans、約1年前から対立
