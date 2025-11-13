NewJeansのファンダム、5人“全員”のADOR復帰に声明「メンバーたちの決定を尊重」

ガールズグループ NewJeans のファンダム「TEAM BUNNIES（チームバニーズ）」が、NewJeansメンバー全員のADOR復帰決定に歓迎の意を示した。

【写真】デビュー直前で…NewJeansになり損ねた日本人

TEAM BUNNIESは11月12日、公式SNSに「TEAM BUNNIESはどのような状況でもメンバーたちの決定を尊重し、今後もNewJeansメンバー5人の活動を応援し支持し、変わらぬ思いで共にしていく」と明らかにした。

続けて、「TEAM BUNNIESは、2023年7月にデザイン担当として音源総攻チームに合流した未成年メンバー1人が、後にチームを離れて独自に活動してきた個人団体だ」と説明したうえで、「今回の決定を受け、TEAM BUNNIESは今後、従来どおりNewJeansの音源総攻チームとしての本来の役割を続けていく予定だ」と述べた。

（写真提供＝OSEN）NewJeans

同日、NewJeansの5人のメンバー、ミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、ヘインは、ADORとの専属契約確認訴訟1審判での敗訴後にこれまでの立場を変え、ADORとの専属契約を維持し、活動を再開することを決めた。

◇NewJeans プロフィール

2022年7月22日にミュージックビデオを公開し、「NewJeans」として電撃デビューした5人組ガールズグループ。2004年生まれのミンジとハニ、2005年生まれのダニエル、2006年生まれのヘリン、2008年生まれのヘインで構成された。デビューアルバム『New Jeans』の発売と同時にライジングアーティストとして急浮上。デビュー曲『Attention』と『Hype Boy』が韓国Melonの「TOP 100」チャートで1、2位を記録した初のガールズグループとなった。またK-POPグループで初めてデビュー曲（『Attention』）がSpotifyの「ウィークリートップソング・アメリカ」にチャートインした。