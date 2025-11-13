スバル「“本気の”スポーツカー」発表！ バランスドエンジン＆新機能「フラットシフト」搭載！ 限定コンプリートカー「BRZ STIスポーツ タイプRA」497万円から

コンプリートカー「BRZ STIスポーツ タイプRA」とは！

スバルとスバルテクニカインターナショナル（STI）は2025年11月13日、FRスポーツカー「BRZ」をベースとした特別仕様車「STI Sport TYPE RA（以下、STIスポーツ タイプRA）」を発表しました。

車名にある「RA」は「Record Attempt（記録への挑戦）」を意味する、スバル伝統のネーミング。

【画像】超カッコいい！ これが本気の「最新スポーツカー」です！（30枚以上）

STIスポーツ タイプRAは、スーパー耐久シリーズに参戦する「Team SDA Engineering BRZ CNF Concept」などで培った技術と知見を注ぎ込み、走る愉しさを追求したコンプリートカーとして登場します。

100台限定の「BRZ STIスポーツ タイプRA with Rear Spoiler」

加えて、スーパー耐久シリーズ参戦車両「Team SDA Engineering BRZ CNF Concept」や、BRZのワンメイクレース参戦用グレードの「Cup Car Basic」で採用されている冷却フィン付リヤデファレンシャルケースを装備。

過酷な走行条件下でもデファレンシャルオイルの油温上昇を抑え、トラクション性能の低下を最小限に抑制します。

エクステリアは、STI製のフロントアンダースポイラーとリアサイドアンダースポイラーを装着。空力性能の向上とともに、より低く構えたアグレッシブなスタイリングを強調しています。

リアまわりでは、BRZのオーナメントに精悍なラスターブラック塗装を施すことで後ろ姿を引き締めました。

インテリアは、インナードアハンドルをブラックで統一したほか、ブラックのファブリックシートにはレッドステッチがあしらわれるなど、細かな部分でもスポーティさを演出しています。

ラインナップは、スタンダードな「STIスポーツ タイプRA」（限定200台）と、STI製ドライカーボンリアスポイラーを装着した「STIスポーツ タイプRA with Rear Spoiler」（限定100台）の2種類です。なお、トランスミッションは6速MTのみです。

ボディカラーは「クリスタルホワイト・パール」「WRブルー・パール」の2色が用意されています。

※ ※ ※

価格（消費税込）はSTIスポーツ タイプRAが497万2000円、STIスポーツ タイプRA with Rear Spoilerが547万8000円です。

2025年11月13日から同月30日まで全国の販売店にて抽選申し込みが受け付けられます。