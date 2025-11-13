11月13日、安倍晋三元総理の殺害容疑で起訴された山上徹也被告（45）の公判に、弁護側の証人として彼の母親が出廷する。

既に多数報じられているように、山上被告の母は、夫（山上被告の父）の自死や長男（同兄）の病気・障害など“身内の不幸”の影響で旧統一教会に入信。1億円を超える財産を寄付する一方、家庭を顧みず、子を凄惨な「ネグレクト」の状態に置いたとされ、後に長男も自ら命を絶つことに。山上被告はこうした境遇もあって教団への恨みを募らせ、つながりが深いと言われた安倍元首相を銃撃したと見られており、彼自身も警察の取り調べにそう供述している。

被告側は起訴事実を争っていないため、10月28日から始まった裁判で焦点となっているのは、彼が抱えた上記のような「家庭の問題」がどの程度量刑に反映されるかということだ。弁護側は家庭環境が事件に与えた影響の大きさを強調し、判決への“考慮”を求める見通しであり、そのための重要な証言者が家庭崩壊の原因を作った被告の母親なのである。

銃撃現場で取り押さえられた山上徹也被告

一方で、彼女は事件後も旧統一教会の信仰を捨てておらず、息子である山上被告と手紙のやり取りをしているものの、面会は拒否されていると報道されている。

果たして彼女は公判でどのような証言を行うのか。「週刊新潮」では2年前の2023年夏、裁判の公判前整理手続きが始まる前のタイミングで彼女に取材を行っている。そこで吐露された彼女の“心のうち”とは。そして、事件後の彼女の生活ぶりや裁判への思いは一体、どのようなものだったのか。

（以下は、「週刊新潮」2023年7月13日号記事を一部加筆修正の上で、再録したものです。年齢や肩書などは記事掲載当時のままです）

【写真を見る】宗教にのめり込んだ山上被告の母の現在。ネグレクトされて育った山上被告の姿も

山上被告の母親は70歳。奈良県内のアパートで息を潜めるようにして、猫1匹と暮らしている。自転車で近所のスーパーに行き、食材や猫砂などのペット用品を買い求めたりする以外、外出することはほとんどない。

母親が人目を避けて暮らす一方で、拘置所にいる息子には支援者やファンがつき、それが騒ぎに発展することさえある。

さる6月12日、奈良地裁に不審な段ボール箱が届いた。中身は山上被告の減刑を求める嘆願署名だったことが後にわかるが、なぜか金属探知機が反応。その日は山上被告本人が公判前整理手続きに参加する予定だったところ、直前で急きょ中止された。

本誌（「週刊新潮」）は彼女に接触。いま何を思っているのか。

映画は「観ていない」

――近く公判前整理手続きが始まることはご存じか。

「そうみたいですね」

――ご子息から連絡があったのですか？

「そうじゃなくて。ネットニュースかなんかでね」

わが子に関するニュースはやはり気になっているらしい。実際、山上被告をモデルにした映画「REVOLUTION＋1」（足立正生監督）が公開されたことについて水を向けると、こんなふうに答えた。

「ネットニュースでは見たことありますけどね。（作品は）観てはいないです」

山上被告が一部でヒーロー視されていることについても聞いた。息子さんのもとには、全国からファンレターが届いているそうだと。すると、母親は平静を装うように、こう口にした。

「そういうことは、聞いていますけどね」

「そういうことは代理人のかたに」

――本人は喜んでいるのでしょうか。

「いや、わかりませんよ」

――現在、接見禁止は解除されていますが、連絡手段はお手紙で？

「……そうですね」

約5カ月半の鑑定留置を経て奈良地検が殺人と銃刀法違反の罪で起訴したのは今年1月。今や接見も可能だというのに、会えない事情でもあるのだろうか。

――会いには行かれない？

「……」

実は今年４月、母親は接見のため大阪拘置所を訪れている。しかし、山上から面会を断られていたという事実が報じられた。教団が依然正しいと考える母親を遠ざけたと見られる。

――事件への思いは？ どう受け止めておられますか。

「ごめんなさいね」

母親はまず謝って、

「そういうことは代理人のかたにね……」

代理人。それは他ならぬ、統一教会の幹部である。依然として教団の影響下にある彼女は、内容次第では今も返答を拒む。

「私も証人をやらないといけない」

――ご遺族である安倍昭恵夫人に伝えたいことは？

「それも……代理人さんに聞いてください」

一方、息子への思いは時に言葉の端ににじむ。

――1年もの間、会えないと心配では？

「……前からね」

長らく息子を案じていたことは否定しなかった。

――では、公判が始まれば、見に行かれますか？

「なんか被害者の席はあるそうだけど、加害者のほうは普通の人と一緒で、抽選じゃないといけないらしいの」

残念そうな口ぶりだ。

「被害者のかたは優先的に座れるんだけど、加害者の家族はダメなんだって。でも仕方ないんでしょうね」

そして、何かを明かすような声音でこんな話をした。

「私も……証人をやらないといけないんですよね」

そしてこの言葉を発してから2年後、彼女は法廷に立つことになった。

実は取材から遡る半年ほど前、2022年末にも「週刊新潮」は被告の母に話を聞いている。この時も事件の核心部分には口をつぐむ母。しかし、「かけがえのない存在だった山上被告を、いまどう思っていますか？」との質問にこう答えている。

「（自分の）子どもですから。みんな、そうでしょ。一緒でございましょう。あなたがね、（子どもを）大切に思いはるのと同じで、一緒でございましょう」

11月13日、彼女は事件後初めてその「かけがえのない子」の前に立つ。自らと一家の来し方をどのように語るのか。信仰と息子への思いは。そしてその告白を聞いた時、山上被告はどのような表情を見せるのだろうか。注目の公判である。

