HIPSHOPが『バック・トゥー・ザ・フューチャー』と夢のコラボ！

遊び心あふれるデザインで人気の【HIPSHOP（ヒップショップ）】から、映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』とのコラボレーションアイテムが登場！今年で公開40周年を迎える名作の魅力を、カラフルでエネルギッシュなアンダーウェアに再構築しました。作中の名シーンやタイムマシンがデザインに散りばめられた特別なシリーズは、身につけるたびに未来へのワクワクが蘇ります。

名シーンがアートに！ファン必見のコラボデザイン



UNDERWEAR LINE UP

1985年に公開されて以来、今もなお愛され続ける映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』。

今回のHIPSHOPコラボでは、主人公マーティやドク、タイムマシン「デロリアン」など、誰もが知るアイコンを大胆にデザイン。

タイムサーキットや稲妻のエネルギーがポップに表現されたアートが、アンダーウェア全体を彩ります。映画ファンなら思わずコレクションしたくなる仕上がりです♡

速乾性＆伸縮性抜群！快適な着心地でデイリーにも◎



デザイン性だけでなく、素材にもこだわりが詰まっています。速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を使用し、さらりとした肌触りをキープ。

スポーツやフィットネス時のアクティブウェアとしても最適です。サイズはM・L・LLの3展開で、性別を問わず楽しめるユニセックスなラインナップ。

お気に入りの映画と一緒に、日常の一瞬も心地よく過ごせます。

こだわりのパッケージ＆限定ショッパーにも注目！



PACKAGE

SHOPPER

PAKCAGE & SHOPPER IMAGE

パッケージデザインにも、映画の世界観を忠実に再現。タイムマシンのメーターやロゴなどが細部にあしらわれ、飾っておきたくなるほどの完成度です。

さらに、店頭購入者には限定オリジナルショッパーをプレゼント（※なくなり次第終了）。ギフトとして贈るのはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。

映画の世界を、あなたの日常に取り入れてみては？

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved..

未来をまとう、ポジティブなエネルギーをあなたに



「HIPSHOP / BACK TO THE FUTURE Series」は、ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLCとの正式契約のもと、M&G株式会社が企画・制作・販売を手がける正規コラボレーション。

作品の象徴的なモチーフを纏いながら、日々のスタイルに“未来への冒険心”をプラスできます。お気に入りの一枚を身につけて、今日もワクワクする一日をスタートしてみませんか？