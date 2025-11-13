誰にでも、楽しみにしているドラマや映画、小説があります。展開を予想したり、次回を心待ちにしたり――そんな時間も含めて、エンタメの魅力を感じる人は多いでしょう。けれど、その楽しみを一瞬で奪ってしまう人が、あなたのまわりにいませんか。しかも本人には悪気がないのだから、なお厄介です。東京都在住のMさん（50代）は、そんな“ネタバレ癖”を持つママ友Aさんの言葉に、日々戸惑っているといいます。



ランチの席で起きた、想定外の結末暴露

Mさんのママ友・Aさんは、明るく社交的なタイプです。お互いの子どもが幼稚園から小学校まで一緒で、地域でも人気者。地元のイベントや学校行事にも積極的で、初対面の人ともすぐに打ち解ける――まるで地元の“ママ界のインフルエンサー”のような存在です。



そんなAさんには、ひとつだけ困ったクセがありました。それが「ネタバレ癖」です。



ある日、ランチの席でMさんが言いました。



「最近話題のあのドラマ、おもしろいよね〜！」



するとAさんは、何のためらいもなく答えます。



「ああ、知ってる知ってる！あの犯人が警察官のやつでしょ？」



その瞬間、Mさんの心臓が止まりそうになりました。まさか核心部分をいきなり聞かされるとは。最近は伏線回収や考察を楽しみにしていたのに――スプーンを持つ手が止まり、熱気とともにスープの湯気が静かに消えていきました。



Aさんに悪気はありません。むしろ「知っている情報を共有してあげよう」と思っている様子です。しかし、聞かされる側にとっては致命的。推理の楽しみも登場人物の心情を追うドキドキ感も、すべて台無しになります。



その日Mさんは、「もうAさんにはドラマの話をしない」と心に決めました。



「またやられた」…止まらないネタバレ

それでもAさんとは気が合い、話題も豊富で、一緒に過ごす時間は楽しいものでした。ところが、忘れたころに再び事件は起こります。



評判の映画の話になったときのこと。



「え？まだ見てないの？あの二人の最後がさ〜原作ではさ〜」



思わずMさんの頬がこわばります。「週末に見に行こうと思ってたのに！」と声を荒げてしまいました。Aさんは「ごめんごめん、つい口がすべっちゃって」と笑ってごまかします。



それなのに翌週には医療ドラマの話題で――「あぁ、あの患者さん助からないやつでしょ？」

と、またもやネタバレ。Mさんはもうがっかりです。



「ネタバレ女王」はなぜ生まれるのか

ネタバレをしてしまう人には、いくつか共通点があるようです。ひとつは「話題の中心にいたい」という欲求。情報を知っていることで優位に立ちたい、あるいは主導権を握りたいという心理が働いています。



もうひとつは「共感したい欲」が強すぎるタイプです。「あのシーン、泣けたよね！」と伝えたいだけなのに、その感動を説明しようとして、ついオチまで話してしまう。本人は悪気のない共感のつもりでも、相手にとっては地雷です。



また、情報の境界線があいまいな人もいます。「まだ途中までしか見ていない」と聞いても、「じゃあ結末を言っても平気だろう」と勝手に判断してしまう――そんな思いやりのズレが悲劇を生みます。



そこで、MさんはAさんとの会話にルールを設けました。



「作品名を出す前に、どのドラマをどこまで見たかを確認する」



ところがAさんはそんな配慮を待ちません。



「あのドラマ、私は見てないけど、お父さんが実の親じゃなかったって展開だったんだよね、原作では…」



──はい、またやられました。Mさんの楽しみは、またもあっけなく消え去ったのです。



それでも付き合いをやめられない理由

Aさんは決して悪い人ではありません。明るくて誰とでも仲良くでき、学校行事でも中心的な存在。だからこそMさんも、「ネタバレさえなければ本当にいい人なのに」と何度も思いました。



けれどAさんの言葉は日常の中に突然落ちる“爆弾”のよう。注意しても治らず、むしろ「私、ネタバレ魔なんだ〜」と笑って話すほどです。



Mさんは宣言しました。



「ねえ、今度のドラマの話、最終回見るまで一切言わないでね！」



するとAさんは笑顔で返します。



「了解！でも最後、びっくりする展開なんだよ〜」



──やっぱり、この人には敵いません。



あなたの周りにもショックなネタバレはありましたか？



▽東京都・40代女性



毎年年末に行われるお笑いショーレース番組を毎年楽しみにしているのですが、去年は所用がありオンタイムで見られなくて、録画して翌日見ようと楽しみにしていたんですが、家に帰ったら旦那があっさり「〇〇が優勝したよ」と言って、本当に腹が立ちました。



▽埼玉県・30代男性



サッカー日本代表の試合の日、ギリギリ試合に間に合うかなと急いで帰宅したのですが、帰宅した瞬間、「パパ！日本代表が勝ったんだよ！」と息子から聞かされ、嬉しいような悔しいような、おかげで落ち着いて見ることはできましたが、楽しみを奪われた気分でもありました。



▽千葉県・30代女性



妹がネタバレ魔で、彼女は専業主婦なので、連続ドラマもネットドラマも話題の映画もなんでも見るのですが、たいてい彼女があらすじから展開まですべて教えてくれるので、私はすべて見た気になって、最近は全くドラマなどを見なくなりました。妹は読書はしないので、私はもっぱら読書を楽しんでいます。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）