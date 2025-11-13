お笑いコンビ・ナイツの塙宣之による人気エッセイ『静夫さんと僕』（KADOKAWA）がコミカライズされる。作画はイラストレーターのちゃずが手がける。2026年1月26日（月）発売予定、11月11日（火）より各書店やネットでの予約受付が開始されている。

【画像】ナイツ・塙宣之による義理の父・静夫さんとのコミックエッセイ

漫才協会会長を務め、M-1グランプリの審査員としても知られる、ナイツの塙宣之。2023年に徳間書店より刊行され、反響を呼んだエッセイ『静夫さんと僕』が、コミカライズされる。

本書は塙の義理の父・”静夫さん”との一風変わった日常を描いた作品。寝室の布団の上でラーメンをすする、ランニング時には股引を常に着用、部屋中にねこじゃらしを飾るなど、“少し変わった義父”との暮らしを通じて、家族のあたたかさや人生のユーモアが描かれる。

2026年1月27日（火）には、HMV&BOOKS SHIBUYAにて刊行記念トークイベントを開催予定。塙のほかゲストも登壇予定、詳細は後日発表される。イベントは応募者の中から抽選で50名が参加可能。抽選に外れた場合でも、書籍購入者はオンラインにて視聴することができる。

Amazon購入特典として数量限定の特製ブックマーク（しおり）が1枚プレゼントされる。しおり付きの限定版はなくなり次第終了。

■塙宣之コメントエッセイ「静夫さんと僕」がこの度、コミカライズされました。エッセイだけで終わりだと思っていましたが、ありがたい反響があり、まさかコミカライズまでになるとは。ちゃずさんのあったかいイラストのおかげで、大好きな静夫さんがより身近に感じる事ができると思います。コミカライズが成功したら、次はいよいよ実写化ですね。いや、そのままドキュメンタリーでいいか。

