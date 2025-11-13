冷凍パイシートを使って「シナモンロール」をサクッと作ってみた！ バターの風味とシナモンが相性抜群のレシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『釣れなくても料理！シナモンロール！【VOICEROIDキッチン】』というABSsuperさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

「を作る」とは誰も。

投稿者のABSsuperさんが冷凍パイシートを使ってシナモンロールを作ります。

11センチ×18センチのパイシート2枚を常温で柔らかくしている間にシナモンシュガーづくり。砂糖2に対しシナモン1の割合で混ぜます。

溶かしバター20gはレンジでチンして用意。

薄力粉で打ち粉をした台に柔らかくなったパイシートを並べ、大きな1枚になるよう薄く伸ばしました。

そこへ溶かしバターを全体に塗り、シナモンシュガーをやはり全体へ満遍なく広げます。

あとは端からくるくると巻いていき、ラップをして冷蔵庫へ。30分くらい寝かせます。

生地を冷やしている間にアイシング作り。粉砂糖大さじ3に水小さじ1を加えてよく混ぜておきます。

冷蔵庫から取り出した生地は2センチほどの厚さでカット。クッキングシートの上に並べたら、200度に予熱したオーブンで17分焼きます。

しっかり焼けたらアイシングをかけていき……

シナモンロールの完成です！

シナモンのいい香りは食欲をそそり、バターの風味と相性抜群。パリッと焼けたパイ生地のサクサク感もたまりません。沢山の「美味しそう」の声を集めたシナモンロールのレシピです。手軽に作れるとのことですので、食べてみたくなったという方はどうぞ動画を参考にお試しください。

視聴者のコメント