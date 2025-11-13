¡Ö»¨»ï¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê〝½Â¥«¥¸¥Ð¥«〞¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¥¾¡ª¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤¬Ï©¾å¤Î¼ã¼Ô¤ËÇÔËÌ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ä¤¢¤Îº¢¡¢½ÂÃ«¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«
1980Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥¹¥È¥êー¥È¤«¤éÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¡Ö½Â¥«¥¸¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä»¨»ï¤¬¤Ä¤¯¤ë¡È¤ª¼êËÜ¡É¤ò¼Î¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤ÇÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÏ©¾å¤¬¥¹¥Æー¥¸¤À¤Ã¤¿»þÂå¨¡¨¡¡£½Â¥«¥¸¤Ï¤Ê¤¼ÆüËÜ½é¤Î¡ÈÏ©¾åÈ¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡£
½ñÀÒ¡ØT¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
½Â¥«¥¸¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ò¼Î¤Æ¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á
1980Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö½Â¥«¥¸¡×¤Ï¡¢½ÂÃ«¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö½Â¥«¥¸Â²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢°ì¤Ä¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·¿ÍÎà¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¿·¿ÍÎà¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Á´¿È¤òDC¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Îºî¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÉþ¤ò¾å²¼¤ÇÂ·¤¨¡¢¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃå¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢½Â¥«¥¸¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä»¨»ï¤ÎÄó°Æ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢½Â¥«¥¸¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÏ©¾å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ø¥Ý¥Ñ¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬È¬¡»Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²Ã¹©¡¦ÊÔ½¸¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬½Â¥«¥¸¤Ç¤¹¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤¢¤ì¤Ï¡¢½é¤á¤Æ³¹¤¬À¸¤ó¤À¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Óー¤Ë¤·¤í¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥Ñ¥ó¥¯¤Ë¤·¤í¡¢³¤³°¤Ë¥ëー¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Á¤À¤±¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½Â¥«¥¸¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î³Ê¹¥¤¬¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°·Ç½ñ¡¢¡Ø±Ê±ó¤Î£É£Ö£ÙÅ¸―Àï¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë³×Ì¿¡ÙÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢1995Ç¯¡Ë
¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ËÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥Óー¥à¥¹¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦Àß³ÚÍÎ¤Ï¡¢½Â¥«¥¸¤¬¡Ö½é¤á¤Æ³¹¤¬À¸¤ó¤À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ß¤æ¤Â²¡¢Ï»ËÜÌÚÂ²¤Ê¤É¡¢³¹¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Ä¤¤¤¿¡ÖÂ²¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ²¤È½Â¥«¥¸Â²¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÀÍÛÂ²¤äË½ÁöÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£½Â¥«¥¸¤Ï³¤³°¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¸ÇÍ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤»¤º¡¢Ï©¾å¤Ë¤À¤±¡¢¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëµÇ°ÈêÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç³Ú¤·¤à¹â¹»À¸¤¿¤Á
½Â¥«¥¸¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÇÁû¤¬¤ì¤ë¤Þ¤¨¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢¤½¤ÎÏ©¾å¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¼ã¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2000Ç¯Âå¤ËÅìµþ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ê¥ó¥Ðー¥Ê¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ÊーµÜ²¼µ®Íµ¤Î²óÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬µ¯¤³¤·¤¿¿·¤·¤¤ÍÎÉþ¤ÎÃåÊý¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉþ¤ò¤ß¤ó¤ÊÃå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÃåÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÊÎ¬¡Ë
¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý¤È¤«¿§¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¡Ø¤³¤ìµÕ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡ÊÎ¬¡Ë
¡Ö¤½¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤É¤Ã¤«¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï²¶¤¿¤Á¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ÂÃ«¹Ô¤±¤Ð¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤¦³Ê¹¥¤·¤Æ¤¿¤·¡¢²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ò¤È¤ê¤â²¿¤â¥À¥Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤òÃå¤Æ¤Æ¤âÃåÊý¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Ç¤â²Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×
―¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ù2009Ç¯6·î¹æ¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎµÜ²¼µ®Íµ¤¬15ºÐ¤À¤Ã¤¿¡¢88Ç¯¤´¤í¤Î½ÂÃ«¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
»¨»ï¤ÏÆÉ¤Þ¤º¡¢¸½¾ì¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÜ²¼¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¡£½Â¥«¥¸¤òÆÃ½¸¤¹¤ë»¨»ï¤Ë¤Ï¡¢º£ÆÉ¤à¤È°ÕÌ£¤ò¤È¤ê¤Ë¤¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð1989Ç¯11·î¹æ¤Î¡ØÅìµþ¿Í¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½Â¥«¥¸¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®¹Ô¤Ï½ÂÃ«¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç³Ú¤·¤à¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢1989Ç¯6·î21Æü¹æ¤Î¡Ø¥Ý¥Ñ¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¤¥Ö¾õÂÖ¡£¤À¤«¤éÆ°¤¤âÁá¤¤¡¢Áá¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç³Ú¤·¤à¡£¥é¥¤¥Ö¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£»¨»ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã¼Åª¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
±é·à¤ä²»³Ú¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¡¢»¨»ï¤ò¼ê¸µ¤Ë¹¤²¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤à¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£½Â¥«¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï©¾å¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÂç¿Í¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢Ï©¾å¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¸½¾ì¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
»¨»ï¤òÆÉ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Ï©¾å¤Ç½Ð²ñ¤¦Â¾¿Í¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Î»Ñ¤Ë»¨»ï¤Î¥Úー¥¸¤ò½Å¤Í¤ë¡£Á´¿È¤òDC¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¸Ç¤á¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¡¢¤·¤«¤â°ìÌÜ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥Èー¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³¹¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï³¹¤Ê¤«¤Ë»¨»ï¤Î¥Úー¥¸¤ò¥³¥Ôー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Úー¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¥ß¤Î½Â¥«¥¸¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«⁉¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢½Â¥«¥¸ÆÃ½¸¤Ë·«¤êÊÖ¤·½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¤É½¤ï¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÅìµþ¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¡¢¼Â¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡ÊÎ¬¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯½Â¥«¥¸¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¥³¥ì¤À¡ª¤È°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¡¢¡Ø¥¹¥³¥é¡Ù¡Ê1989Ç¯8·î¹æ¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö½Â¥«¥¸¤Ë¤Ï¥«¥Á¤Ã¤È¤·¤¿¥ëー¥ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¤É½¤ï¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È½ñ¤¤Ä¤Ä¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë½Â¥«¥¸¥¯¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¥ß¤Î½Â¥«¥¸¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«⁉¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥´¥íー¡Ù¡Ê1989Ç¯11·î¹æ¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö»¨»ï¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê〝½Â¥«¥¸¥Ð¥«〞¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¥¾¡ª¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
»¨»ï¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°½Â¥«¥¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤±¤É¡¢»¨»ï¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤ï¤»¤¿¤é¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤Ë¤¬¤Ê¤ó¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Àµ²ò¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î»¨»ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥«¥ª¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥º¸þ¤±¤Î¾ðÊó»ï¤Ï¡Ö½Â¥«¥¸¡×¤Î¿Ä¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¥«¥ª¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸«±É¤òÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤Ë¼«Ê¬¤ò¥³¥Ôー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Úー¥¹¥È¤¹¤ë¤È¤¤Î°ìÈÖ¤Î¥³¥Ôー¸µ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ý¥Ñ¥¤¡Ù¤¬¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ©¾å¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸åÄÉ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½Â¥«¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¨»ï¤ÈÏ©¾å¤Î´Ø·¸¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÀÞ¤é¤ì¡¢¸«¤ë¤Ë¤¿¤¨¤Ê¤¤¤Û¤Éº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»¨»ï¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¡¢Èà¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¤½¤ÎÏ©¾å¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤·¤í¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢»¨»ï¤¬ÌµÌ¾¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï»ïÌÌ¤Ë¿§Ç»¤¯¤½¤Îº®Íð¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÏµÇâ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥Ý¥Ñ¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ñ¤òÅö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¾ðÊó»ï¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿¹âÈª·Ì¾¡¡¼Ì¿¿¡¿shutterstock
¡ØT¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë
¹âÈª·Ì¾
2025Ç¯8·î21Æü
2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
256¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4120059407
¿þ¤µ¤Ð¤¤ÎÎò»ËÅªÊÑÁ«¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤òÊ¤¤¦Æ±Ä´°µÎÏ¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡£
¸ÅÍè¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ»Ë¤Î»à³Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÍ§Ã£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¤µ¤Ð¤«¤Ê¤¤¤È¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì¤¤À¤«¤Ä¤Æ¥¤¥ó¤È¥¢¥¦¥È¤ÎÊÑÁ«¤ä¹½Â¤¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤À¡£¤³¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¯ÊýË¡¤ò¡£
£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡£
¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Æ±Ä´°µÎÏ¤ÎÊ×Îò¤ò½ñ¤Î±¤á¤ë¤³¤È¤À――