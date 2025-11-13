¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡¢ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Ï¡¢¤Ê¤¼¸Å¤¤FW¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡Ú½÷»Ò¥×¥íÌ¾´ï¿Þ´Õ¡Û
¸Å¤¤¥®¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë½÷»Ò¥×¥í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÀäÂÐ¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì¾´ï¤òÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤â¤Ë¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÏÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊFW¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡¢ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¸Å¤¤FW¤ÏÂÇº¯¤¬¥Ó¥Ã¥·¥ê
¡Ú¸Å¹¾ºÌ²Â¡Û3W¡§¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó TOUR B JGR¡Ê15ÅÙ¡¿¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥°¥ê¡¼¥ó 50S¡Ë¢¨2019Ç¯¥â¥Ç¥ëÅê±ÆÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯µå¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£µå¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï½÷»Ò¥×¥í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Î¤¤¤¤¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥°¥ê¡¼¥ó 50S¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÀ¾Â¼Í¥ºÚ¡Û5W¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ê18ÅÙ¡¿¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX50R¡Ë¢¨2021Ç¯¥â¥Ç¥ë9W¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥í¡¼¥°¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX ¥Ö¥é¥Ã¥¯50SR¡Ë¢¨2022Ç¯¥â¥Ç¥ë5W¤ÏÀõ½Å¿´¤ÇÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ÓÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¡£¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥Ö¥ë¡¼ 50R¡Ù¤Ï¼ê¸µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÎÀèÃæÄ´»Ò¡£50R¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃæÃÆÆ»¤ÇÈô¤Ö¡£9W¤Ï½Å¿´¿¼ÅÙ¤¬¤ä¤ä¿¼¤¯ÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¤¬½Ð¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¤òË½¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¡£¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾Â¼¡Ë¡£¡ÚÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡Û3W¡§¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥óZ 65¡Ê15ÅÙ¡¿¥¢¥Ã¥¿¥¹ COOL 6R¡Ë¢¨2016Ç¯¥â¥Ç¥ë5¡¦7¡¦9W¡§¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¼¥¯¥·¥ª10¡Ê18¡¦20¡¦23ÅÙ¡¿¥¢¥Ã¥¿¥¹ COOL 6R¡Ë¢¨2017Ç¯¥â¥Ç¥ë3W¤Ï¤ä¤äÀõ½Å¿´¤ÇÈæ³ÓÅªÁ°¤Ë¶¯¤¤µå¤¬½Ð¤ë¥Ø¥Ã¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÈôµ÷Î¥¤ò²Ô¤°¡£5¡¦7¡¦9W¤Ç¤Ï¡¢µå¤¬¾å¤¬¤ë¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª10¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯ÂÇ¤Æ¤ë°Â¿´´¶¤È¥Ø¥Ã¥É¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£ºÇ¶á¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¤Ï»ä¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¹¡×¡ÊÀÄÌÚ¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖFW¤Ï´·¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¤«¤½¡¢¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£Ä¹¤¤µ÷Î¥¤¬»Ä¤ë¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´·¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÇÂÇ¤Æ¤Ð¡¢µ÷Î¥´¶¤¬¹ç¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
