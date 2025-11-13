「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング6位は小柄で可愛らしいと評判の選手
SNS等で女子プロゴルファーのプライベートを知る機会も増え、プレー以外でも身近に感じることが多くなった。そんなSNSでは、試合中では見られない等身大の姿や可愛らしいしぐさが垣間見えることも。アスリートとしても女性としても魅力的な女子プロを「理想のお嫁さん」と思う人もいるだろう。そこで、「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。6位に選ばれたのは、可愛らしいという声が多く寄せられた政田夢乃だ。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【6位】政田夢乃身長154cm、小柄で可愛らしいルックスからもファンが多い政田夢乃が6位にランクイン。寄せられたコメントには、「雰囲気や声が可愛らしいから」「しぐさが非常に可愛い」「可愛らしいし、しっかりしてそう」と、可愛らしさがポイントに上がったが、昨季はプレーでもファンを魅了している。8月の「ニトリレディス」で、あわやホールインワンというショットを放ち、この一打が、ファン、選手、大会関係者、メディアが選ぶ『BEST PLAY OF 2024 Presented by SHISEIDO』（年間最優秀プレー賞）に輝いた。24年のオフには飛距離アップを目指してトレーニングに取り組み、ドライバーの飛距離をキャリーで10ヤードアップさせたストイックな部分もあれば、休日は「食べるか寝るか野球観るか食べるか、です?」と語るように、公式インスタグラムでは食べ歩きや野球観戦のショットを多数投稿。ゴルフもプライベートも、充実した時間を過ごしている。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
ラウンド中の突発スライスをスイングで直すのは厳禁！ 政田夢乃も意識している修正ポイントは？
“ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる！
【6位】政田夢乃身長154cm、小柄で可愛らしいルックスからもファンが多い政田夢乃が6位にランクイン。寄せられたコメントには、「雰囲気や声が可愛らしいから」「しぐさが非常に可愛い」「可愛らしいし、しっかりしてそう」と、可愛らしさがポイントに上がったが、昨季はプレーでもファンを魅了している。8月の「ニトリレディス」で、あわやホールインワンというショットを放ち、この一打が、ファン、選手、大会関係者、メディアが選ぶ『BEST PLAY OF 2024 Presented by SHISEIDO』（年間最優秀プレー賞）に輝いた。24年のオフには飛距離アップを目指してトレーニングに取り組み、ドライバーの飛距離をキャリーで10ヤードアップさせたストイックな部分もあれば、休日は「食べるか寝るか野球観るか食べるか、です?」と語るように、公式インスタグラムでは食べ歩きや野球観戦のショットを多数投稿。ゴルフもプライベートも、充実した時間を過ごしている。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
ラウンド中の突発スライスをスイングで直すのは厳禁！ 政田夢乃も意識している修正ポイントは？
“ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる！