【マクドナルド】「チキンマックナゲット15ピース」が250円お得な特別価格490円に! 2種の期間限定ソースも登場
日本マクドナルドは11月19日、「チキンマックナゲット15ピース(ソース3個付き)」を250円おトクな特別価格490円(通常価格740円〜)で販売するキャンペーンを全国の店舗(一部除く)で開始する。
「チキンマックナゲット15ピース」が特別価格490円に(通常価格740円〜)
○「チキンマックナゲット15ピース」がおトクに
同社は、2025年、年間を通して、人気の商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンを展開している。今冬も、人気のサイドメニューであるチキンマックナゲット15ピース(ソース3個付き)が250円おトクになるキャンペンを、11月19日〜12月31日までの6週間限定で実施する。
○2種類の期間限定ソース
さらに2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」が新登場。定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類から好きなソース3個を選ぶことができる。
ガーリックバターステーキソースは、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせたソース。
「ガーリックバターステーキソース」(単品1個40円〜)
チーズフォンデュ風ソースは、3種のチーズ(カマンベール、チェダー、パルメザン)をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げた。
「チーズフォンデュ風ソース」(単品1個40円〜)
ソースは単品購入(40円〜)も可能。マックフライポテトなど、ナゲット以外のメニューと組み合わせて楽しむこともできる。
○数量限定「すみっコぐらしパッケージ」が登場
今回のキャンペーンでは、「すみっコぐらし」とコラボレーションし、チキンマックナゲット 15ピースのオリジナルパッケージ(1種・数量限定)での提供に加え、期間限定ソースパッケージのフタにもキャラクターがデザインされている。10月31日から公開中の「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっている。
すみっコぐらしパッケージ
○堺雅人さんが「Mr.トク二ナルド」に
11月19日から放映予定の新TVCMでは、堺雅人さんが今回も「Mr.トク二ナルド」として登場する。本シリーズの最新作「冬ナゲット15ピース カウントダウン」篇では、冬仕様の真っ赤なポンチョスタイルの衣装を身に纏い、きらびやかな装飾車に乗ってパレードを開催し、集まった大勢の群衆におトクなキャンペーンを呼びかける姿が印象的に描かれている。
新TVCM「冬ナゲット15ピース カウントダウン」篇
