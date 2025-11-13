女子プロゴルファーの堀琴音（29）が11月7日、Instagramを更新。女子プロゴルファーの姉、堀奈津佳（33）と共に、同日に誕生日を迎えた原江里菜（38）を祝った。

投稿された動画は、堀姉妹がグリーン上でカメラに向かってゆっくりモデル歩きをするシーンからスタート。そして、奈津佳が勢いよく登場し、オレンジレンジの「イケナイ太陽」の替え歌で「えりなおめでとう」と歌いながら琴音にバトンタッチ。琴音は「ナ～ナ～ナ～ナナナナナナ～」とハモりつつ、姉妹で「エリナ～ナ～ナ～ナナナナナナ～」と熱唱、動画の最後には姉妹で「38歳おめでとうございます」と祝福の言葉を送った。

琴音はコメントで「今日11月7日はみんな大好きえりなさんのお誕生日です おめでとうございます」「堀姉妹今年も身体張りました‼︎笑 えりなさんに想いは届いたはず‼︎‼︎ えりなさんにとって幸せな1年になりますように」と締めくくった。

この投稿にはInstagramユーザーから「えりなさん、毎年この姉妹に実年齢公表される」「毎年の楽しみになってます」「堀姉妹のこういうところほんまに最高です」「えりなプロは大喜びでゲタゲタ笑ってるに違いない」「何をしてるんですか？」といったコメントが寄せられた。