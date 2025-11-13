東京・東村山市の渡部尚（わたなべ・たかし）市長が13日までにインスタグラムを更新。訃報が伝えられた同市出身のラッパー、晋平太さんを追悼した。

渡部氏は「東村山市民であったラッパーの晋平太さんがお亡くなりなったとの報道が『東村山産業まつり』の最中にありました」と切り出し、「未だに信じらず、これまでSNSに投稿するのをためらっていましたが、彼の生前の東村山市へのご貢献に感謝の気持ちだけは伝えなければと思い、本日筆を執りました」と言及した。

晋平太さんが東村山市を盛り上げるために「ラップ東村山音頭」を制作し、同市内で毎年開催される恒例イベント「産業まつり」で披露したことや、市民向けにラップのワークショップを開催するなど貢献したことを紹介。「心底ラップを愛し、ラップで東村山をよくしょう、ラップで日本を元気にしよう、ラップで世界を平和にしよう、と真剣に考え行動した男でした」としのんだ。

続けて「また、東村山市消防団にも入団し、一人の団員として消火活動などにも当たる、東村山思いの心優しい男でした」と人柄を紹介。「これから、ますます活躍してくれると思っていたのに、残念でなりません」と悔やみ、「でも、君は全力でラップ人生を生き抜いたんだと思います。お疲れ様でした。生前の東村山市ならびに市民の皆さんへのご貢献に感謝申し上げ、心よりご冥福をお祈りいたします。合掌」と悼んだ。

晋平太さんは東京都で1983年（昭58）1月10日に生まれ、埼玉県育ち。2010年から「ULTIMATE MC BATTLE」（UMB）で2連覇達成。17年にはテレビ朝日系「フリースタイルダンジョン」で番組史上初の完全制覇を達成。サイプレス上野、漢a.k.a.GAMI、T−Pablow、R−指定、般若の5人に勝利した。8日、晋平太さんのXで親族が「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と発表。42歳だった。死因については言及されておらず、葬儀は近親者のみで執り行ったとした。