【ゲオ：「Nintendo Switch 2」購入権クーポン】 クーポン配布日：11月14日 クーポン利用期間：11月15日～11月30日まで

ゲオは、ゲオアプリにて「Nintendo Switch 2 購入権」クーポンを11月14日に配布する。

クーポンは特定の条件を満たしている人へ配布される。クーポン所持者は、各店舗の在庫限り・先着順でNintendo Switch 2を購入可能に。対象商品は「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカートワールドセット」、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」のいずれか1台限りで、クーポンは1人1回のみ利用できる。

購入権クーポンの配布対象となるのは以下の通り。

【購入権クーポン配布対象】 1. 2025年11月3日(月)までに、ゲオアプリへの初回ログイン、およびログインしたGEO IDとPontaカードの連携が完了している 2. 2025年11月3日(月)までに、①でアプリログイン・GEO ID連携が完了したPontaカードにゲオ店舗でのレンタル会員機能の追加が完了している

□「Nintendo Switch 2」購入権 クーポン 配布のお知らせ

(C) Nintendo