Prime Videoで日韓同時配信開始となるキム・ヨハン主演ドラマ『第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～』のキャラクターポスターと予告編が公開された。

本作は、理系脳で恋愛に疎い工学科生と、外見は完璧だが度が過ぎるほどの天然な人気インフルエンサーが学科統合という“エラー”によってに予測不能な恋に巻き込まれていくロマンティックコメディ。

フォロワー100万人超えのインフルエンサー兼モデルのカン・ミンハク役で主演を務めるのは、オーディション番組『PRODUCE X 101』で総合1位を獲得し、ボーイズグループ・X1、現在はWEiのメンバーとして活躍するキム・ヨハン。俳優としても『学校2021』でKBS演技大賞新人男優賞を受賞し、2025年7月にNetflixで配信されたドラマ『TRY～僕たちは奇跡になる～』では主演を務めている。そして、恋愛には不器用だがまっすぐで芯のある理系女子のチュ・ヨンサン役を『コッソンビ 二花院の秘密』などファン・ボルムビョルが演じる。

監督を務めたのは、『トップマネージメント』などで知られるユン・ソンホと、映画『万人の恋人』のハン・インミ。脚本は、気鋭のクリエイティブ集団「ソンピョン」が手がけ、制作はStorymob、Studio CR、Binge Worksが担当し、PONY CANYONが共同製作を行った。

物語の舞台は、突然の学科統合により「工学科」と「モデル科」がひとつになった大学。天才と呼ばれた過去を持つ超理系女子チュ・ヨンサンは、カン・ミンハクの撮影現場で起きたトラブルに巻き込まれ、熱狂的な追っかけファンに勘違いされてしまう。その誤解がもとで、締切間近だった奨学金の申請を逃すという災難に見舞われる。気持ちを立て直したヨンサンは、自分の力で未来を掴もうと賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。そこへ、ミンハクが突然チームメンバーとして参加を希望し思いがけず再び顔を合わせることに。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていく2人だったが、スキャンダルやライバルの出現によって恋は迷路のように複雑化していく。

公開されたキャラクターポスターでは、4人の主要キャラクターが登場。カン・ミンハクが演じるのは、恋愛リアリティ番組出演をきっかけに一躍スターとなったモデルでありながら、実は驚くほど“天然”な青年。キャッチコピーは、「顔”だけ”天才な超人気インフルエンサー」。

チュ・ヨンサンが演じるのは、几帳面で論理一筋な理系女子。角縁メガネにノートPCを手放さない彼女が、恋という未知のバグに直面し、少しずつ変化していく。キャッチコピーは、「恋愛コードだけが抜けた天才プログラマー」。

ミンソ扮する堂々としたレズビアンの工学科の学生会長ドンウォン、クォン・ヨンウン扮する恋愛に憧れるBLマニアのナレらも登場。ドンウォンのキャッチコピーは「ルックスも恋愛志向もハンサム女子」、ナレのキャッチコピーは「小説のような恋を夢見るBLマニア」だ。。

同時に公開された予告では、ミンハクとヨンサンの“最悪の出会い”から始まるキャンパスライフが描かれている。完璧主義のヨンサンの世界に突如現れた“エラー”のような存在のミンハク。互いの価値観が衝突しながらも、少しずつ惹かれ合っていく過程が描かれている

（文＝リアルサウンド編集部）