¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢Â¼¾å½¡Î´¡¢º£°æÃ£Ìé¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë»²Àï¤Ø¡ÖÉ¬¤º»²Àï¡×¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³èÆ°Åª¤Ë¡×
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó£Ç£Í¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢£Ç£Í²ñµÄ¤Î³«ºÅÃÏÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤ËÁ´ÌÌ»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÎÝ·ó»°ÎÝ¡×µÚ¤Ó¡¢ÀèÈ¯Êä¶¯¤¬µÞÌ³¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È¡¢À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó£Ç£Í¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ç²æ¡¹¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÉ¬¤º»²Àï¤·¡¢Ìî¼ê¡¢Åê¼ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë°ïºà¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤¬º£¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³èÆ°Åª¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Åê¼ê»Ô¾ì¤âÆâÌî¼ê»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢³ÍÆÀ¤Ø¤Î»²Àï¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¢¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤¬£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀèÈ¯Êä¶¯¤ÏºÇÍ¥Àè»ö¹à¡×¤ÈÆ±£Ç£Í¡£Æ±»þ¤Ë¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ïº£µ¨£²£·ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¿¶Â³¤¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬Àä¤¨¤º¡¢»°ÎÝ¼ê¡¦¥Ñ¥ì¥Ç¥¹¤âÂÀ¤â¤âÉé½ý¤ÎÉÔ°Â¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö°ìÎÝ¡õ»°ÎÝ¡×¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÆâÌî»ö¾ð¤Ï¡¢Î¾¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ëÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¡¢º£°æ¡×¤Î£³¿Í¤òÍý¤Ë¤«¤Ê¤¦¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀÁè¤¤¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤À¤¬¡¢¡Öº£°æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²æ¡¹¤ÎÀèÈ¯ÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤·¡¢Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ïº£µ¨¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò£²¿Í¸ÛÍÑ¤·¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í°÷¤òÁý¤ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë£´¡¢£µ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÀÑ¶Ë²ðÆþ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£