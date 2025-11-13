　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.17　5.88　6.69　7.04
1MO　8.62　6.17　6.85　7.33
3MO　8.94　6.20　7.61　7.19
6MO　9.11　6.38　7.96　7.32
9MO　9.23　6.54　8.24　7.48
1YR　9.30　6.67　8.42　7.60

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.49　7.55　7.18
1MO　7.93　8.07　7.31
3MO　8.43　8.28　7.18
6MO　8.78　8.72　7.35
9MO　9.04　9.02　7.50
1YR　9.22　9.26　7.59
東京時間10:42現在　参考値

ドル円は急激な動きを受けて短期ボラやや上昇。1週間物2週間ぶり高い水準