通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間8%台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.17 5.88 6.69 7.04
1MO 8.62 6.17 6.85 7.33
3MO 8.94 6.20 7.61 7.19
6MO 9.11 6.38 7.96 7.32
9MO 9.23 6.54 8.24 7.48
1YR 9.30 6.67 8.42 7.60
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.49 7.55 7.18
1MO 7.93 8.07 7.31
3MO 8.43 8.28 7.18
6MO 8.78 8.72 7.35
9MO 9.04 9.02 7.50
1YR 9.22 9.26 7.59
東京時間10:42現在 参考値
ドル円は急激な動きを受けて短期ボラやや上昇。1週間物2週間ぶり高い水準
