ＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが１２日、木曜パートナーを務めるＴＢＳラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜・午前１１時）に生出演し、第一子妊娠を発表した。１１月２６日から産休に入ることを発表した。

近藤アナは１２日に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「明日の＃生活は踊る お伝えしたいことがありますので聞いて頂けるとうれしいです」とポストしていた。

これを受け番組パーソナリティーを務めるエッセイストのジェーン・スーさんから「何かおしらせがあるということでよろしくお願いします」と紹介され近藤アナは「実は現在、妊娠中でございまして」と発表した。そして「『生活は踊る』自体は今週と来週をもって一回、お休みに入らせていただきます」と明かした。

さらに「産休自体は１１月２６日から入るので１１月２５日までギリギリ」とし、今月２６日から産休に入ることを明かした。復帰については「産休をとって育休をとって。いつ帰るとかは体の調子を見て決めるんです」と明かし、育休を含め同社は「２年ぐらい取れる」と伝えた。出産予定日を「来年１月末です」と明かしていた。また近藤アナの後任となる「木曜パートナー」は来週発表することを告知していた。

２０１９年に入局した近藤アナは昨年１０月１２日にパートナーを務める「とんねるず」木梨憲武がパーソナリティーのＴＢＳラジオ「土曜朝６時 木梨の会。」（土曜・午前６時）で一般人男性と結婚したことを発表していた。