大リーグのサイ・ヤング賞が12日（日本時間13日）に発表され、ア・リーグはタイガースのタリク・スクバル投手（28）が昨年に続き、2年連続2度目の受賞。ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が初受賞した。電話会見では“相棒”への思いも語った。

スクバルは今季31試合に登板し、13勝6敗、リーグトップの防御率2・21。241奪三振もリーグ2位と好成績を残し、全米野球記者協会員30人のうち、1位票を26票集めた。

18勝、防御率2・39、228奪三振で最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の投手3冠を達成した昨季に続く受賞で、球団で複数回受賞は1968、69年デニー・マクレイン以来、56年ぶり。また、左腕の2年連続受賞は2013、2014年のクレイトン・カーショー（ドジャース）以来となった。

昨年、サイ・ヤング賞を初受賞した際は捕手のジェーク・ロジャーズに腕時計をプレゼント。今季、チームで主に正捕手を務め、左腕を支えたのは27歳捕手のディロン・ディングラーで、何か贈るのかと質問が飛んだ。

スクバルは「もう“サイ・ヤングを獲ったらキャッチャーに時計を贈る”という前例を作ってしまったので、そうしなければならない（笑）」と笑いながら、プレゼントすると名言。そして「ジェイクもディングラーも自分にとって大きな存在。キャッチャーはチームのリーダーだと思っているし、2人とも自分を導いてくれた。だから2人ともスプリング（トレーニング）のロッカーに良い贈り物があるはず」と2人にプレゼントを贈ることを予告した。

さらに「今年はサプライズ感は少ないかもしれないが、自分はこの“伝統”を続けたい。これから何回サイ・ヤングを獲ろうと、そのたびにキャッチャーに時計を買うつもりである」と自身の球を受け続けてくれる捕手への感謝のために、伝統行事にすると誓った。