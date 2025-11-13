2025Ç¯·ÝÇ½³¦¤Ï·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¡ª¡¡ÊÁËÜ»þÀ¸¡õ¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡õ¥«¥º¡¢°ËÆ£º»è½¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¡Ê36¡Ë¤È4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê36¡Ë¤¬13Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ä¤ê2¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿2025Ç¯¡¢ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤«¤éÂ³¡¹¤È¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÁËÜ¤È¤µ¤È¤¦¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢2¿Í¤ÎÄ¾É®½ðÌ¾Æþ¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤È¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤ÏËÜÆü¡¢½½°ì·î½½»°Æü¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÇ¯»Ï¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£1·î¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö°ËÆ£º»è½¤Îsaireek¡¡channel¡×¤Ç¡¢·àºî²È¤ÎË©ÍéÎµÂÀ»á¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±·î¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¡¢WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤Ï¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤Ë¤Ï¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×ÂçÁÒÃéµÁ¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤¬Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Êº×¤ê¤Î3·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¤¬°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬Ä¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥â¥Ç¥ë¤ÎÀôÎ¤¹á¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡8·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬ÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±·îËö¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤ÈÃËÀ7¿ÍÁÈ¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¤¬·ëº§¤òÊó¹ð¡£¼ñÎ¤¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢9·î¤Ë½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤¬·ëº§¤òÊó¹ð¡£À¼Í¥³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡10·î¤Ë¤Ï¡ÖSUPER EIGHT¡×Â¼¾å¿®¸Þ¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£ÂçÁÒ¤ËÂ³¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤ÎWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë¤â°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥°¥ë¡¼¥×2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¡£
¡¡º£·î10Æü¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤¬Åìµþ¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Çº§Ìó²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£