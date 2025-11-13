マイルCS（23日、京都芝1600メートル）に出走予定の英国馬ドックランズ（牡5＝H・ユースタス、父マッサート）が13日、JRA競馬学校（千葉県白井市）で発走調教試験を受け、合格した。

試験前にダートコースで体を動かし、ダクで800メートル、1F25秒程度のキャンターで1000メートルの調教を消化。ローラ・パイク助手は「疲れもなく体調は良好です。カイバもいつも通り食べています。調教についてはゲート試験を控えていたので昨日よりも少し速い時計で行いました」と報告。ゲート試験については「本国のBHA（英国競馬統括機構）では試験はないけど今日はスムーズにクリアできて安心しています」と安堵（あんど）していた。輸入検疫後、15日に京都競馬場への移動を予定している。

6月17日、英国王室が主催するロイヤルアスコット開催のクイーンアンS（アスコット芝直線1600メートル）でG1初制覇。その後もサセックスS5着からジャックルマロワ賞4着、10月18日の前走クイーンエリザベスS4着とマイルG1で堅実に走り続けている。