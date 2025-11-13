43歳・狩野英孝、年齢重ね願い事が変化「マジで健康一択」 今は全力疾走も恐怖
タレントの狩野英孝、ゆうちゃみが13日、都内で行われた森永乳業の『ラッキーピノセンター』オープニングイベントに参加した。
【全身ショット】似合いすぎる…ピノカチューシャをかぶって登場したゆうちゃみ＆狩野英孝
イベントでは もし願い事がかなるなら、という質問が。狩野は「よく取材とかで言われたり、ロケで願いがかなう神社やお寺に行って、お願いした時、昔なんかはで『冠レギュラー番組』とか、『映画の主演』とか将ぎとか 20代の頃は言ってましたけど、40代になりまして…。マジで健康一択。夢も希望もなくて、すみません」と43歳らしい切実な願いを吐露。今までバンジージャンプやスカイダイビングなどハードなロケを数多くこなしてきたが「いろいろやりましたけど、今はマジで全力疾走が怖いんですよ…。秋だから運動会の企画があるじゃないですか。自分の全力疾走が怖すぎて…。健康に気持ち、脳みそがシフトチェンジしてきました。とにかく健康でいられればなんでもできる。病気も何もなく過ごさせてください！」と神頼みした。
一方、ゆうちゃみは「競馬でWIN5が当たる」と話し、狩野は「それだったら、もう金くださいでよくない？」とツッコミ。ゆうちゃみは「WIN5、めっちゃムズいんですよ！」と話し、先日も外れてしまったエピソードを披露。狩野は「若いうちは、それでいいと思います。俺もそうでした。『8兆円ください』とか」としみじみと年齢を実感していた。
森永乳業は、ひとくちアイスのロングセラーモデル『ピノ』をテーマとした新しいコミュニケーション『ピノノくじ』キャンペーンを13日からスタートさせている。
【全身ショット】似合いすぎる…ピノカチューシャをかぶって登場したゆうちゃみ＆狩野英孝
イベントでは もし願い事がかなるなら、という質問が。狩野は「よく取材とかで言われたり、ロケで願いがかなう神社やお寺に行って、お願いした時、昔なんかはで『冠レギュラー番組』とか、『映画の主演』とか将ぎとか 20代の頃は言ってましたけど、40代になりまして…。マジで健康一択。夢も希望もなくて、すみません」と43歳らしい切実な願いを吐露。今までバンジージャンプやスカイダイビングなどハードなロケを数多くこなしてきたが「いろいろやりましたけど、今はマジで全力疾走が怖いんですよ…。秋だから運動会の企画があるじゃないですか。自分の全力疾走が怖すぎて…。健康に気持ち、脳みそがシフトチェンジしてきました。とにかく健康でいられればなんでもできる。病気も何もなく過ごさせてください！」と神頼みした。
森永乳業は、ひとくちアイスのロングセラーモデル『ピノ』をテーマとした新しいコミュニケーション『ピノノくじ』キャンペーンを13日からスタートさせている。