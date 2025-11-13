家事が苦手だとしても、奥さんと話し合って分担するべきですよね。それなのに卑怯なことをして家事から逃げようとする男性もいるようで……？ 今回は、家事から逃げようと企んだ夫が妻には勝てなかった話をご紹介いたします。

妻にはお見通しだった

「家事を分担するのが嫌で、適当にやれば妻はお願いしてこないだろうと思い、食器を落として割ったり汚れが残ったまま放置したりと、卑怯な手口を使って逃げようと考えました。我ながらいい作戦だと思ったけど、妻には『キレイに洗えてるね！』『家事上手なんだね』と言われたんです。

どう見ても下手なのに『そうかな？ 私にはわからないけど』『割れたお皿は捨てようと思ってたから気にしないで』『むしろラッキー！』と笑顔で言われてゾッとしました……。家事をやらないで済むと思ったのに『明日からもよろしくね』と言われ、妻からは逃げられないことがわかりましたね」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 家事を適当にやれば逃げられると思うなんて、そんな卑怯な作戦が通用するはずがありませんよね。奥さんにはお見通しだったようです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。