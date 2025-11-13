大紀ア、上期経常が34％減益で着地・7-9月期も62％減益

大紀アルミニウム工業所 <5702> [東証Ｐ] が11月13日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比34.1％減の16.6億円に落ち込み、通期計画の49.2億円に対する進捗率は33.7％にとどまり、5年平均の56.7％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の32.6億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比62.1％減の6.3億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.4％→1.4％に悪化した。



株探ニュース

