脳が｢やらない理由｣を探し始める3つのNGワード
脳が「やらない理由」を探し始めてしまう3つの言葉とは（写真：Graphs／PI）
「私たちが『仕事のストレスがひどく、追い詰められている』と感じるのは、たいていは強制的にやらされている感覚があるときです」。そう語る脳科学者の西剛志氏は、同時にまた、そうした状況を自ら招いてしまう「3つの言葉」があるとも指摘します。
ではいったい、「強制的なやらされ感」にとらわれずに自発的に仕事に取り組むためにはどうすればよいのでしょうか。西氏の著書『脳科学でわかった仕事のストレスをなくす本』から一部を抜粋・編集する形で、脳が自動的に解決策を探し始める「問いかけ」をご紹介します。
ポイントは「自分でコントロールできている」こと
ストレスを受け扁桃体で燃え上がった炎を、まるで消火器のように消してくれるドーパミン。そんなドーパミンを出してストレスをなくす方法の1つに、「バウンダリー・マネジメント」（仕事に境界線を引く力）があります。
私たちが「仕事のストレスがひどく、追い詰められている」と感じるのは、たいていは時間や気持ちが仕事に侵食されているとき、仕事を選ぶことができず、強制的にやらされている感覚があるときです。
ドーパミンは複数の選択肢の中から選べるとき、自分でコントロールできるときに出ます。逆に、休日なのにメールが届く、家に帰っても仕事が頭から離れないといった状態では、ドーパミンは出づらく、扁桃体が過活動しやすくなるのです。
現代は、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすいと言われています。ランチを食べながら仕事の話をしたり、休日に仕事のメールや連絡がきたり、終わらない仕事を持ち帰り、夜遅くまで作業をしてしまったりする人もいるでしょう。
仕事がうまくいく人は「境界線」の引き方が上手
もちろん、プライベートで仕事をすることが悪いわけではありません。しかし、仕事とプライベートがずっと一緒になってしまうと、脳疲労が起きやすく、扁桃体が反応しやすく、ストレスを感じやすくなってしまいます。
実際に、『令和元年版 労働経済の分析―人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について―』（労働経済白書）によると、働くときはしっかり働き、休むときはしっかり休む「バウンダリー・マネジメント」が「できている」と自己評価した人は、そうでない人に比べて仕事に対する熱意が高く、ストレスも低いことが示されています。
境界線を引くことによって、脳にコントロール感が生まれ、ドーパミンが出て、脳がストレスを感じにくくなるからです。
仕事がうまくいく人は、境界線の引き方が上手です。
日本で働く2520名を対象に行われた研究では、「心理的距離」「リラックス」「コントロール感」はいずれも精神的ストレスと身体的疲労を低下させ、仕事のパフォーマンスを向上させることがわかっています。
また別の研究でも、時間を区切って仕事とプライベートを分けると、ストレス軽減につながることが報告されています。
できる人は、休日に仕事をするときでも、「やりたいからやる」と自分でコントロールして決めています。このような人は、精神的にバウンダリーができているため、扁桃体が活動せず、むしろストレスフリーで働くことができます。
逆に境界線が弱いと、やらされ感ばかりが積み重なり、時間も気持ちも常に奪われてしまいます。バウンダリーとは、ただ仕事とプライベートを分けるだけの線ではありません。「自分の意思で選べる状態」を守るための線なのです。
「コントロール感」を生み出すための行動
なお、コントロール感を生み出すうえで、以下のような行動が有効なことがわかっています。
・仕事中にメールを見る回数を制限する（それ以外の時間はメールを見ない）
・スマホを仕事用とプライベートで分ける
・プライベートの予定を事前に確保して仕事を入れない
・仕事をする場所をあらかじめ決めて、その場所以外ではやらない
・仕事だけに集中して、ながら作業はしない
・休暇のときは自動返信で「緊急時の連絡先」を伝える
これらはいずれも特別なスキルではなく、「自分で何をしたいかを先に決める」だけの工夫です。
とはいえ、多くの人が「こうした工夫が大事だと理解していても、実際にはなかなか徹底できない」「簡単にはできない」と感じているのではないでしょうか。
休みの日も「上司からメールが来ていないか」とつい確認してしまう。プライベートの予定を入れても、結局「終わっていない仕事」を優先して削ってしまう。自動返信を設定しようと思っても、「迷惑をかけるのではないか」と気になってしまい、結局できない。
頭ではわかっているのに、現実では境界線を守れず、気がつけば仕事に日常を侵食されてしまう。これが多くの人が直面している現実です。
ただ、ここで気をつけたいのが、私たちが無意識のうちに言ってしまいやすい、「できない」「わからない」「むずかしい」の3つの言葉です。これらを口にした瞬間、脳はそれ以上やろうとしなくなってしまいます。
バウンダリー・マネジメントでも同じです。
・「境界線を引くなんて、自分にはできない」
・「上司からのメールをチェックしないなんて、無理に決まっている」
・「予定を先に入れても、どうせ守れない」
こうした言葉を口にした瞬間、脳は「やらない理由」を探し始め、可能性の回路を閉じてしまうのです。
脳が自動的に解決策を探し始める「問いかけ」
ただ、このとき有効なのが、「もし〜できるとしたら？」という問いかけです。
「もし、メールを朝と夕方の2回だけにできるとしたら？（どんな方法がある？）」
「もし、仕事に集中できる場所があるとしたら？（どんな場所がある？）」
「もし、週末の予定を家族と先に押さえてしまえるとしたら？（どうだろう？）」
こう問いかけると、脳は自動的に解決策を探し始め、これまで見えなかった具体的な工夫が浮かんでくることがあります。
あるいは、さらに発想を広げて、「もし、仕事で溜まったストレスをなくせるとしたら、どんな方法があるだろう？」と問いかけてみてください。
その瞬間、脳はあなたに合ったオリジナルの方法を探し出し始めます。それこそが脳の持つ可能性であり、多様性です。ぜひ試してみてください。
バウンダリー・マネジメントは、あなたの脳に「バリア」を張り、ストレスの侵入を防ぐ強力な方法です。
「できない」で止めるのではなく、「もしできるとしたら？」と問い直すだけで、脳は自然に動くようになります。その瞬間から、境界線を守るための道は開けていくのです。
（西 剛志 ： 脳科学者（工学博士）、分子生物学者）