ドワンゴは、同社のWebマンガサービス「ニコニコ漫画」にて「集まれ！全員主役～10年分の草を込めて～ 覇者編」を実施する。開催期間は11月13日から11月20日11時まで。

本キャンペーンは、「ニコニコ漫画」のアプリ公開10周年を記念した特別企画第4弾。同サービスの過去10年間で実施した年間ランキングで1位を獲得した計8作品の無料エピソードが大幅増量される。

対象となる作品は、「転生したらスライムだった件」「宇崎ちゃんは遊びたい！」「淫獄団地」など。また、公式マンガ部門・ユーザー投稿マンガ部門の対象作品の作者や編集者から寄せられた「作品秘話」や、「イチオシのシーン」などが特設サイトで公開される。

「集まれ！全員主役～10年分の草を込めて～ 覇者編」概要（対象作品3選）

「転生したらスライムだった件」（無料話増量）

【編集部コメント】

本作をニコニコ漫画さんで更新してきた中で最も印象的だったのは、やはり「読者の反応がすぐに届く」ことです。

雑誌連載とは異なり更新直後からコメントが寄せられ、細かなコマの演出やキャラクターの一言に対してリアルタイムで反応をいただける…。

打ち合わせの中で作家さんと盛り上がった部分に言及があると嬉しいですし、そのコメントを共有することで新たなアイディアが出ることもしば

しば。コメント欄の盛り上がりが、作品づくりの大きな励みになっています。

また、キャラクター人気投票企画では二度にわたりご協力を頂き、皆さんの本作への熱量の高さを改めて感じました。

運営の皆さまにも、常に温かく柔軟にご対応いただき、作品をより多くの読者に届ける場を支えてくださっていることに心より感謝しています。

ニコニコ漫画さんは、『転スラ』にとって読者と運営の皆さまに支えられて成長してきた大切な場所。

今後とも15周年、20周年…と共に歩ませて頂けますと幸いです。

「宇崎ちゃんは遊びたい！」（全話無料）

【作者コメント】

ニコニコ漫画で作品が掲載されるようになって一番良いと思うところは読者からのコメントの多さです。

画面いっぱいコメントが流れてくると、描きたかった意図がちゃんと読者に伝わったと思えて嬉しくなります。

「地元のいじめっ子達に仕返ししようとしたら、別の戦いが始まった。」（全話無料）

【作者コメント】

思い返してみても、やはり自分の作品を掲載していただいた際に、最も読者の皆さまから反応をいただけるのがニコニコ漫画さんであると、改めて実感しております。掲載されている作品も、自分の好みと非常に一致しており、読者の立場から見ても、最も楽しませていただいている媒体です。いつも本当にありがとうございます。

『地元のいじめっ子～』に関しては、タイトルからしてクセが強く、キャラクターもこれまでの連載作品の中では、かなり攻めた発言を繰り返す内容となっていたため、連載開始当初は受け入れていただけるかどうか、正直とても不安でした。しかし、連載初期から読者の皆さまに「汚いラブコメ始まったな」「ヒロイン全員負けて欲しいラブコメ」といった、温かいコメントをいただいて、本当にありがたく思っております。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。