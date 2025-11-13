¹ñÆâ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¶¡¦¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×Í¥¾¡¼Ô·èÄê¡ª¥«¥¯¥Æ¥ë+¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºþ¿·
¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¶¡¦¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë(ºÇ½ªÁª¹Í)¤¬¡¢2025Ç¯10·î28Æü¤ËÅìµþ¥Ý¡¼¥È¥·¥Æ¥£ ÃÝ¼Ç¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£30²ó¤ò¿ô¤¨¤¿ºòÇ¯¤Î¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¶¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºþ¿·¤·¤¿½é¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸© N-BAR¤Î¼ãÎÓ¾ÂÀ¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È8Ì¾¤Î1st Stage¥«¥¯¥Æ¥ëºîÉÊ
¢£ÁÏºî¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÎÏÎÌ¤ò¥À¥Ö¥ë¿³ºº
Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼çºÅ¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡ÖÍÎ¼òÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡¦È¯Å¸¡×¤òÌÜÅª¤Ë·Ç¤²¡¢1931Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¡£1994Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¶¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¶¡¦¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É 2025¤Ï¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Îµ»½Ñ¤ä¸ÄÀ¡¢Ì¥ÎÏ¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ìó500Ì¾¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»öÁ°¤Î½ñÎà¿³ºº¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿8Ì¾¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬»²²Ã¡£1st Stage¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÍÎ¼òÊ¸²½¤òÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤âÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬À¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆüËÜÈ¯¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³Æ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬ÁÏºî¥«¥¯¥Æ¥ë¤òºî¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¿³ºº°÷¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¡£
8Ì¾¤ÎÃæ¤«¤é2nd Stage¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸© N-BAR¤Î¼ãÎÓ¤µ¤ó(1st Stage¥«¥¯¥Æ¥ëºîÉÊÌ¾¡§Ë±ÌÄ)¡¢ÂçºåÉÜ Cocktail Bar Hedonist¤ÎÅçÄ¾±¦¤µ¤ó(1st Stage¥«¥¯¥Æ¥ëºîÉÊÌ¾¡§Shiki)¡¢µÒÁ¥ ÈôÄ»¶¤ÎÅÚÅÄÍ¦¿Í¤µ¤ó(1st Stage¥«¥¯¥Æ¥ëºîÉÊÌ¾¡§UCHIMIZU)¤Î3Ì¾¡£2nd Stage¿³ºº¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤Ë¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤òÌÏ¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀß¤±¡¢ÍèµÒÌò¤ÎÃíÊ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÁÏºî¤¹¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
2nd Stage¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î°ìÇÕ¡×¡£µÒ¤ÎÀßÄê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¡¢¤É¤ÎµÒ¤ò¤É¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬±þÂÐ¤¹¤ë¤«¤ÏµÒÂ¦¡¦¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼Â¦¤È¤â¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿³ººÃæ¤ËµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ëÂ¨¶½ÎÏ¤äÁÛÁüÎÏ¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤À¡£
1¿ÍÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢N-BAR¤Î¼ãÎÓ¤µ¤ó¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ÇÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ø¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤À¡£¼ãÎÓ¤µ¤ó¤ÏµÒ¤È¤ÎÃÌ¾Ð¤òÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¶ì¼ê¤ÊÌ£¤Ê¤É¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¡Ö²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¦¥ª¥Ä¥« HAKU¡ÒÇò¡Ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ð¥é¤Î²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÁÏºî¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Cocktail Bar Hedonist¤ÎÅç¤µ¤ó¡£³¤³°ÉëÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó°Æ¤·¡¢¹ñ»ºÊÆ100¡ó¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¦¥ª¥Ä¥«¤Ç¤¢¤ëHAKU¡ÒÇò¡Ó¤ÈÇòÅí¤Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°ìÇÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢µÒÁ¥ ÈôÄ»¶¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Ç¥ó¥À¡¼¡£Îø¿Í¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤Ë¸þ¤±¡¢Í¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¾¯¤·¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸ú¤¤¤¿°ìÇÕ¤ò¹Í°Æ¡£¥Æ¥¡¼¥é¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºù¤Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¤ä¥«¥ó¥Ñ¥ê¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÁÏºî¤·¤¿¡£
¼Â±é¸å¡¢1st¡¦2nd¤Î¹ç·×¤Ç¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ãÎÓ¾ÂÀ¤µ¤ó¡£Í¥¾¡¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄËÜÉôÄ¹¤ÎÄÍ¸¶ÂçÊå¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤Ç´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡×¤Èº£²ó¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ãÎÓ¤µ¤ó¤¬1st Stage¿³ºº¤ÇÁÏºî¤·¤¿¡ÖË±ÌÄ¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡ÖÊËAo¡×¤ä¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ê¥¥å¡¼¥ë¡ÖKANADE¡ÒÁÕ¡Óºù¡×¤Ê¤É¤ò¥·¥§¡¼¥¯¡£É¹¤òÆþ¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤ËÃí¤®¡¢¼«²ÈÀ½¥Æ¥£¡¼¥½¡¼¥À¤Ç¥°¥é¥¹¤òËþ¤¿¤·¡¢»Å¾å¤²¤Ë¡ÖKANADE¡ÒÁÕ¡Óºù¡×¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡£ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö1st Stage¿³ºº¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÆÀÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿³ºº¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¶¯Å¨¤¾¤í¤¤¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¾Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤È¤â¤ËÉû¾Þ50Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤ËÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥²¥¹¥È¥·¥Õ¥È¤ä¾øÎ¯½ê»ë»¡¤Îµ¡²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¶È¤Î¸å²¡¤·¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀº¿Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¸ì¤ë¥¢¥ï¡¼¥Éºþ¿·¤ÎÇØ·Ê
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¶¡¦¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¤Ø¤Îºþ¿·¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö¥â¥Î¤«¤é¥³¥È¤ØÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÓÏ¹¥ÊÑ²½¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¥Ð¡¼¤Ç¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áÂç²ñÌ¾¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¼ñ»Ý¤ò¡Ö¥Ð¡¼¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ï¡¼¥É¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Ø¤Î¶½Ì£´µ¯¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å½é¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¡¼¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
