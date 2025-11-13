『プラダを着た悪魔２』5月1日（金）日米同時公開！約20年ぶり夢の再共演

時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』が、2026年5月1日（金）に日米同時公開が決定し、世代を超え愛され続ける伝説的名作の再来に胸が高鳴るティザー予告＆ポスターが解禁となった。

20年近く経ても輝き続ける！伝説のバイブル『プラダを着た悪魔』

2006年に公開され、時代を席巻した映画『プラダを着た悪魔』は、“働く女性のバイブル”として今なお絶大な人気を誇る。物語の主人公は、ニューヨークでジャーナリストを志すアンドレア（アン・ハサウェイ）。彼女は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダのアシスタントとして採用され、目まぐるしい日々を送ることになる。慣れない世界、そして“悪魔”と称されるミランダの理不尽な要求に、ときに自分を見失いそうになりながらも、努力と挑戦でキャリアを磨き上げていくアンドレアの成長ストーリーは、世界中の観客の共感を呼んだ。

どのシーンを切り取っても目を奪われるファッショナブルな世界観、そして人生の煌めきが詰まった本作は、劇場公開から20年近くが経った現在も、“オシャレと仕事のモチベーション”を上げる作品として、多くのファンにパワーを与え続けている。

アップグレードして帰還！

最新映像は、アン・ハサウェイの誕生日である11月12日にアメリカで解禁！ マドンナが歌う前作のテーマソング「Vogue」にのせ、フロアにハイヒールの音を響かせるある女性の姿から映像は始まる。

かつてファッションの仕事に充実感を覚えながらも、自らの夢のためミランダの元を去ったアンドレア。そして、彼女の人生を大きく動かしたミランダが、ついに再会を果たす。「久しぶりね」と微笑み合う二人の表情は、短い時間ながらも自信に溢れ、美しさに磨きがかかっているのが印象的だ。

さらに差し込まれる短い映像には、ゴージャスなパーティ、ハイファッションのショー、美しいドレスなどのシーンが満載である。前作の高揚感を彷彿とさせるスタイリッシュな映像は、「ついに帰ってきた！」と観客の胸を高鳴らせる仕上がりとなっている。

伝説的キャストが再集結！再び始まる二人の物語

本作では、“『プラダを着た悪魔』といえばこの二人！”という伝説的キャスト、前作で第64回ゴールデングローブ賞主演女優賞［ミュージカル／コメディ部門］を受賞したミランダ役のメリル・ストリープ、アンドレア役で世界中を虜にしたアン・ハサウェイが夢の再共演。そのほか、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、トレイシー・トムズ、ティボー・フェルドマンも続投。そして、デヴィッド・フランケル監督、『幸せになるための27のドレス』など女性をエンパワーメントする作品を手掛けてきた脚本担当アライン・ブロッシュ・マッケンナのタッグも再び戻ってくる。

前作の世界観を継ぐゴージャスさと、観客たちの心を動かすヒューマンドラマに期待できそうだ。いつの時代も輝き続ける『プラダを着た悪魔』“Everybody wants this”――。「自分をもう少し輝かせたくなる」「明日のモチベーションを上げてくれる」…そんな気持ちにさせてくれる、特別な映画体験が2026年GW待っている。

『プラダを着た悪魔２』は2026年5月1日（金）日米同時公開。

