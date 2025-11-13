ピアニストで、YouTubeでは“Cateen（かてぃん）”としても活動する角野隼斗が自身のXを更新。久石譲とのニューヨークでの貴重なプライベートショットを公開し、ファンから大きな反響が寄せられている。

【画像】角野隼斗＆久石譲の豪華2ショット

■日本酒「獺祭」を手に笑顔を浮かべる角野隼斗＆久石譲

「久石譲さんとニューヨークの居酒屋で語り合う夜」というコメントとともに投稿されたのは、ニューヨークの街並みを背景に並ぶ角野と久石の姿。ふたりは黒を基調としたコーデで、久石は黒縁メガネとハットを着用。柔らかい笑顔が印象的なショットとなっている。

また、居酒屋で日本酒「獺祭」を手に笑顔を交わす様子も公開。角野は白Tシャツでリラックスした表情、久石は黒のパーカー姿で楽しげに微笑み、穏やかな空気感が伝わるカットに仕上がっている。

この豪華な組み合わせに、SNSでは「すごい世界線」「胸熱」「どんな事を語り合ったのか気になる」「無邪気な笑顔が素敵」「夢のような2ショット」「楽しそう」「居酒屋で会ったら二度見して間違いなく卒倒する」など、興奮と感動の声が相次いだ。

角野は近年、国内外で活躍の幅を広げており、世界的作曲家・久石との貴重な交流ショットは、ファンにとっても記憶に残る1枚となった。

