11時の日経平均は119円高の5万1183円、アドテストが159.11円押し上げ 11時の日経平均は119円高の5万1183円、アドテストが159.11円押し上げ

13日11時現在の日経平均株価は前日比119.82円（0.23％）高の5万1183.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1044、値下がりは490、変わらずは73と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を159.11円押し上げている。次いでエムスリー <2413>が40.11円、フジクラ <5803>が30.92円、中外薬 <4519>が20.06円、住友電 <5802>が14.51円と続く。



マイナス寄与度は202.56円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が48.94円、テルモ <4543>が30.08円、ＴＤＫ <6762>が13.29円、ＫＤＤＩ <9433>が4.81円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気・ガス、証券・商品、建設と続く。値下がり上位には情報・通信、金属製品、海運が並んでいる。



※11時0分9秒時点



株探ニュース

