Image: Goolgle

Googleの写真サービス「Google フォト」に、Googleの画像編集AIモデル「Nano Banana（ナノバナナ）」がやってきました。

つまり、AI機能がさらに強化され、画像編集がより直感的かつ簡単になります。

サングラス外して！ 窓の反射消して！

Image: Google

Googleの画像編集といえば、消しゴムマジックがおなじみ。

画像の一部を指先でちょちょっと囲むだけで消したいものが自動で消える消しゴムマジックがリリースされたときは、単純にとても驚きましたが、今回の新機能はそれよりもっと簡単。伝えるだけ、かつパーソナルなんです。

画像の編集したい部分を文章または音声から編集できるAI機能は、例えば、「窓の反射を消して」と伝えるだけでよし。Nano Bananaが自動でうまーいこと編集してくれます。この機能がiOSにも拡大配布。ただし、現時点ではアメリカのみ。これは日本に来るのが待ち遠しいですね。

また、「サングラスを外して」や「目を閉じてるから開けて！」など、人に関する編集オーダーでは、Google フォトの顔別画像の対象者を参考に、その人によりマッチした編集ができるようになります。

画像検索も言葉で

Image: Google

保存した画像から特定の画像を探すのも簡単に。Ask Photos機能では、編集と同じく言葉で目的の写真を伝えるという、会話的な検索が可能になります。

例えば「〇〇と2人で海にいった時の画像」や「去年の誕生日会でみんなでケーキ食べている画像」など、イベントで思い出に残っているシーンを言葉で伝えればOK。この機能は17言語・100カ国に順次拡大公開で、日本語・日本も対象です。

そのほか、画像のイラスト化や加工ができる変換機能や、AIテンプレートで簡単な編集機能も追加（AIテンプレートが使えるCreateタブは、現時点ではアメリカとインドのAndroidユーザーのみ）。

Source: Google