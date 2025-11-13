かつてのドラ１右腕が再起かけ…元阪神・森木大智投手がトライアウトに挑戦「世界一のピッチャーになりたい。ブレずにチームを勝たせる投手になるため進んでいきたい」　吉報届くか

阪神のドラフト１位だった投手が戦力外通告からの復活をかけた挑戦です。



１１月１２日に行われたプロ野球のトライアウト。所属球団を戦力外となった選手らが復帰をかけ、他球団にアピールする場です。



その１人が今年、阪神から戦力外通告を受けた森木大智投手。プロ４年目、まだ２２歳の選手です。



２０２１年、ドラフト１位で阪神に入団。高知県出身で中学時代に最速１５０ｋｍをマークし「スーパー中学生」としてその名を轟かせました





（森木大智投手 ※２０２１年・高校３年時）「藤川球児さんの“火の玉ストレート”を見て、やっぱり影響を受けましたし、あんな選手になりたいと思っています」プロ１年目で１軍デビューを果たすと、１５０ｋｍを超えるストレートを連発。「虎のエース候補」として期待されました。しかし、２年目以降はケガに悩まされ１軍登板は無し。プロ４年目の今年、育成契約での再出発となりましたが、結果を残せず戦力外通告を受けました。（元阪神タイガース 森木大智投手）「ケガの影響だけじゃなくて、メンタル面であったり、なんか歯車がかみ合わないというか」このままでは終われない。かつてのドラフト１位右腕は、新天地を求めてトライアウトへの挑戦を決めました。（元阪神タイガース 森木大智投手）「覚悟というか，ここしかないので．自分のピッチングスタイルをいろんな人に見てもらって興味をもってもらえるようにしたい」そして迎えた１２日。球団のスカウトたちが見守る中、森木投手がマウンドへ。アピールするチャンスは打者３人分しかありません。初球は１４９ｋｍのストレートが決まりストライク。しかし相手も必死。２球目をセンター前に返されてしまいます。２人目の打者には１４０キロ台後半のストレートに変化球も使い空振りを誘いますが結果はフォアボール。残る打者はあと１人。最後は１球で内野ゴロに仕留めました。１２日の登板はここまで。この後は球団から獲得希望の連絡を待つ身となります。手ごたえはあったのでしょうか。（元阪神タイガース 森木大智投手）「まっすぐでガンガンいけていたと思うけど、バッターを抑える中でツーシーム（変化球）は１つ僕の武器になりえるのではないかと思っていた。それが少し見せられたという面ではよいことが２つあった」「野球はまだまだ続けたいし、体も元気なので、しっかり準備をしてよい報告が来るのを待ちながら。世界一のピッチャーになりたいと思っているので、そこはブレずに。チームを勝たせる投手になるためにこれからも進んでいきたい」吉報は届くのか。信じて待つ日が続きます。