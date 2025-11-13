TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が13日放送のTBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜前11・00）に生出演。第1子妊娠を報告した。今月25日まで仕事は続け、育休に入るという。出産予定日は26年1月末。

冒頭、近藤アナは「実は現在、妊娠中でございまして」と報告。「『生活は踊る』自体は今週と来週をもって1回お休みに入らせていただきます」と伝えた。育休は11月26日から、出産予定日は1月末だという。

パーソナリティのジェーン・スーから「凄いのよ、もうお腹が…」と水を向けられると「急に（お腹が）出てきましたよね。急成長しております」と笑った。

復帰については「いつ帰るとかは体の調子とかも見て決めるんですけども」と言及。「入社して初めての休みのお正月を過ごします。いつも『ニューイヤー駅伝』をやっているので」と明かした。

近藤の後任アシスタントは来週発表される。

近藤アナは慶大出身で2019年にTBSに入社。24年10月にアシスタントを務めるTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」（土曜前6・00）で大学同級生の男性との結婚を報告した。