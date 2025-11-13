62ºÐ¤È51ºÐ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖT¤¢¤ó¤ÉT¡×¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÖËÍ¤éÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¹¡×¹âÎð¼Ò²ñ¤ËÌ´ÆÏ¤±¤ë
¡¡¥¬¥Æ¥ó·Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖT¤¢¤ó¤ÉT¡×¤¬¥Æ¥¤¥Á¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Toshi·¯¤ÈToji·¯¤Î2¿ÍÁÈ¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÊ¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¡£ÃíÌÜ¤Ï2¿Í¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢Toshi·¯¤¬62ºÐ¤ÇToji·¯¤¬51ºÐ¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢60Ä¶¤¨¤È50Ä¶¤¨¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¸½ºß¤Î2¿Í¤Î¿´¶¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡Ö¤«¡¦¤«¡¦¤«¡¦´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â°Û¿§¤À¡£Toshi·¯¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤ÇÈ´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÊèÀÐÅ¹¡Ö»³ÀÐ¡×¤Î¼ÒÄ¹¡£°ìÊý¤ÎToji·¯¤Ï½¾¶È°÷¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÉô²¼¤Î¥³¥ó¥Ó¤À¡£¤¿¤À¡¢Toji·¯¤Ï¤¿¤À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤ËÆîÌÀÆà¤Î¡ÖI¡¡believe¡ÁÌ´¤ò³ð¤¨¤ëËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Á¡×¤òºî¶Ê¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éÃÏ¸µ¤Î²Ã¸ÅÀî»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿Toshi·¯¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ²»³Ú¤Ç³¹¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡3Ç¯Á°¤Ë·ëÀ®¤·¡¢²Ã¸ÅÀî±Ø¤Ç¤ÎÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤äÃÏ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¶¦±é¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ê¤¬¤éCD¤âÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¤¢¤Û¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ëToshi·¯¡£¤È¤³¤í¤¬ÀëÅÁÃ´Åö¤ÏËÜµ¤¤Ç¡¢Toshi·¯¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÌçÁ°Ê§¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Æ¥¤¥Á¥¯¤µ¤ó¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Û¤ó¤È´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ï·ÊÞ¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤À¤±¤Ë½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡£Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¤é¸½Ìò²Î¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢»°ÇÈ½ÕÉ×¤µ¤ó¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£toshi·¯¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ü¤¯¤â¡¢Æ²¡¹¤ÈÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¸åÇÚ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºToji·¯¤¬¡Ö¸À¤¨¤ë¤«¤¤¤Ê¡ªÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¼ÒÄ¹¤È½¾¶È°÷¤òÄ¶¤¨¤¿´Ø·¸¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£
¡¡ÀèÆü¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤ÇÅìµþ¤ÎFM¶É¡ÖNACK5¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¡¡ÀÄ½Õ¤â¤®¤¿¤ÆÄ«°ìÈÖ¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Toshi·¯¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹ÅÄ·òºî¡Ê75¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤Ë´¶·ã¤·¤¿¡£¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤â¤Û¤ó¤È¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ü¤¯¤â62ºÐ¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£60Âå¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿ÃË¤¬¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£