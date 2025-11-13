野球日本代表「侍ジャパン」は１２日、強化試合となる韓国２連戦（１５、１６日、東京ドーム）を前に実施した宮崎市での合宿を打ち上げた。

来春のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では投球間の時間を制限する「ピッチクロック」やサイン交換機器「ピッチコム」が採用される予定で、国内組による１週間の合宿では普段使わない機器やルールに慣れようとする選手の姿があった。（財津翔）

最終日のブルペン。中日の守護神、松山が捕手の後ろに設置されたカウンターを横目に、制限時間ぎりぎりで投球動作に入る練習を繰り返す。「だんだん慣れてきた。あとはやるだけ」と言葉に力を込めた。

松山は１０日の広島との練習試合で、集中打を浴びて１イニング持たずに降板した。ピッチクロックは、投手が球を受けてから走者がいない場合は１５秒以内、いる場合は１８秒以内で投球動作に入らなければならず、制限時間を超えたら１ボールが加算される。このルールを意識し過ぎて１０秒前後も余して投球し、単調なリズムになる悪循環に陥ったため、この日は自分自身の間合いを確かめながら投球していた。

リードする捕手も試行錯誤している。ピッチコムの機器には九つのボタンがあり、捕手が押す回数によって球種やコース、けん制など２７通りの指示が出せる。投手や野手の一部は帽子の内側に板状のスピーカーを装着し、捕手の指示が伝達される仕組みだ。捕手はピッチクロックを意識しながら正確に指示を出さなければならず、若月（オリックス）は「時間がない中で、投手が意図した球を投げさせてあげたい」と話す。

打者も打席に構えるまでの時間に制限があり、対応が求められる。ＷＢＣの本番仕様で戦う韓国戦に向け、井端監督は「みんなルールに順応してきている。しっかり野球に集中できるのではないか」と期待した。