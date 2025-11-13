米造幣局で最後の1セント硬貨が製造された/Justin Sullivan/Getty Images

（CNN）米ペンシルベニア州フィラデルフィアにある造幣局で12日、最後の1セント（0.01ドル=約1.54円）硬貨が製造された。1セント硬貨は長い闘病の末、息を引き取った。享年238歳。

ブランドン・ビーチ財務官が最後の製造に立ち会った。トランプ大統領は2月、SNSを通じ、製造コストを理由に1セント硬貨の製造停止を造幣局に指示したと明らかにしていた。

1セント硬貨の製造費用は1枚あたり約4セントで、額面を上回る。かつてはガムボールなどの「ペニーキャンディー」を買えたり、駐車メーターで使われたりもしたが、現在では硬貨入れや引き出し、店頭の小銭用のトレーに置かれることが多い。

ビーチ財務官は最後に製造された1セント硬貨について、競売にかけられる予定だと明らかにした。実際に流通へ回った最後の1セント硬貨は6月に鋳造されたものだったという。

現在も、5セント硬貨や10セント硬貨、25セント硬貨、珍しい50セント硬貨や1ドル硬貨が流通している。製造が終わっても1セント硬貨は法定通貨としての地位を保つ。

長く計画されていた廃止でも課題山積

一見、時代遅れに思える硬貨だが、流通停止はとりわけ小売業界で予想以上の混乱を生んでいる。

一部の小売店は価格を最も近い5セント硬貨に切り上げる方針を示しており、多くは1〜2セント高くなる。供給を安定させるために顧客に1セント硬貨での支払いを求める店舗もある。しかし州によっては、値段の切り上げや切り下げを行うことで業者が法的問題に直面するおそれがある。

さらに、1セント硬貨を廃止して節約できるはずだった費用が、代わりに製造する5セント硬貨の増産で相殺される可能性がある。5セント硬貨は1セント硬貨より製造コストが高いためだ。

米国での1セント硬貨廃止は「やや混乱気味だ」と語るのは、1セント硬貨存続を主張する団体ACCのマーク・ウェラー事務局長。「クリスマスの頃には、1セント硬貨不足で小売店の問題はさらに深刻になるだろう」

ウェラー氏によれば、カナダやオーストラリア、スイスなど低額硬貨を廃止した国では、その後の処理に明確な指針があったが、米国にはそれがないという。

店ごとに異なる対応

米中西部で展開する家族経営のコンビニチェーン「クイック・トリップ」は、1セント硬貨の確保が難しい店舗では現金での購入額を切り下げることにした。

「顧客に2セント余計に払わせる気にはなれなかった。1セント硬貨不足は顧客の責任ではない」と同社の広報担当ジョン・マクヒュー氏は語った。

しかし、年間2000万人の顧客のうち17％が現金払いであるため、この方針は年間数百万ドル単位の損失になる見込みだという。

消費者への影響も無視できない。リッチモンド連邦準備銀行が7月に公表した試算によると、5セント硬貨への切り上げは年間約600万ドルの負担増を招く。これは米国の１億3300万世帯で平均すれば1世帯あたり約5セントに相当する。

「すばらしい人生の終わり」

1セント硬貨は米国の最初期の硬貨の一つで、造幣局設立の6年前にあたる1787年に初めて発行された。

最初の1セント硬貨「フジオ・セント」は建国の父の一人ベンジャミン・フランクリンがデザインしたことで知られる。現在のデザインは1909年、エイブラハム・リンカーン生誕100年を記念して登場した。これは大統領の肖像が使われた初の米国の硬貨でもある。

しかし、それ以降は使用も人気も減少の一途をたどってきた。財務省によると、現在流通している1セント硬貨は推定3000億枚。国民1人あたり約9ドルに相当するが、その大半はほとんど使われていないという。

コロラド州在住の作家で歴史家のジョー・ディトラーさん（74）は、祖父からもらった1セント硬貨が詰まった古い葉巻箱を今も大切にしているという。子どものころ、鉄道の線路や遊園地の記念機械で1セント硬貨を平らにしたことを覚えていると話す。

「1セント硬貨には、ずっと心に残っている思い出がある」とディトラーさんは語った。「1セント硬貨はすばらしい人生を送ってきた。でも、そろそろお別れの時かもしれない」