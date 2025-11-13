¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô85¡Û»Í¹ñÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÆÁÅç¤«¤é¤Ï£±£³Ç¯Ï¢Â³¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤òÇÚ½Ð
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£¸£µ¡Ë¡Û£²£°£±£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£³Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÂæÏÑ¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°£ð£ì£õ£ó¡¦ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤È°ã¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Âð¤Î¤¢¤ëÂçºå¤«¤é¤â¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ìîµå¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Ìî¼êÁí¹ç·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¤Ë¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ëµï½»¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÆÁÅç¤ÇÀ¸³è¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ç¯´Ö¤Î»î¹ç¿ô¤Ï£¸£°»î¹ç¤Û¤É¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤ÏËèÆü¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±óÀ¬¤Ï»Í¹ñ¤ÎÅç¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ë»Í¹ñ¤È¤¤¤¨¤É¤â¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÆÁÅç¤«¤é¤Ï¡¢°¦É²¤Ø¤Î¥Ð¥¹°ÜÆ°¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¤¨¡£¹áÀî¤Ï¶á¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆÁÅç¤Î´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÅçÅÄÄ¾Ìé¤Ç¡¢£±£´Ç¯¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£³Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ï°ñ¾ë¡¦¾ïÁí³Ø±¡¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£¸£·Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡Åê¼ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÆ±´ü¤Î¼ÇÁð±§Ãè¡ÊÄëµþ¹â¡Ë¤È¤Ï¡Ö£Ó£Ó¥³¥ó¥Ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆÁÅç¤Ï£±£´Ç¯¡¢¥ê¡¼¥°»Ë¾å£²¥Á¡¼¥àÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ°¸å´üÍ¥¾¡¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ¯´ÖÁí¹çÍ¥¾¡¤È¥ê¡¼¥°£²ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ°¸å´ü´°Á´Í¥¾¡¤âÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡££Â£Ã¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿·²ÇÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ú¥¬¥µ¥¹¤È¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤â¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤ÐÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¨¤É¤âÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¢£Î£Ð£Â¤ò·Ð¤ÆÂæÏÑ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌîµå¤ÎÆÃÄ§¤ä¥ì¥Ù¥ë¤ÏÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Í¹ñÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡£±£µÇ¯¤«¤é¤ÏÅçÅÄ´ÆÆÄ¤¬£Î£Ð£Â¤Î£Ä£å£Î£Á¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤Ë´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Î£Î£Ð£ÂÆþ¤ê¤òÇ°Æ¬¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬ÆÁÅç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£´Ç¯¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÌîµ®ÂçÅê¼ê¤¬³ÚÅ·¤«¤é£µ°Ì¡¢»³ËÜ²í»ÎÅê¼ê¤¬ÃæÆü¤«¤é£¸°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»Í¹ñ¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤á¤Æ»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾Áª¼ê¤òÊ£¿ôÌ¾ÇÚ½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¾¶á¤Î£²£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÃæÆü¡¢¹Åç¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢À¾Éð¤«¤é£µ¿Í¤â¤ÎÁª¼ê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£±£³Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢£±£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬·È¤ï¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤¤¯ºÇ½é¤Îº¢¤Ç¤¹¡£¸µ¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê»ä¤Ë¤â£Î£Ð£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â£±£³Ç¯Ï¢Â³¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÁÅç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£