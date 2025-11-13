MLBオープン

米大リーグは12日（日本時間13日）、米ラスベガスのシャドー・クリークGCで史上初となるゴルフ大会「MLBオープン」を開催した。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手も出場。同行した米識者は「ムーキー・ベッツがホールインワンを達成するところだった」とスーパーショットの映像を公開した。

バットをクラブに持ち替えて、鮮やかな一打を放った。ベッツのティーショットはグリーンに乗るとピンへと一直線。周囲から「オー！」「戻ってこい！」「入れ！」と歓声が上がったが、惜しくもホールインワンとはならなかった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリスト、ベン・バーランダー氏が「ムーキー・ベッツがホールインワンを達成するところだった」と記して映像を公開。他の投稿でも「ムーキー・ベッツは文字通り、やることなすこと信じられないほど素晴らしい」と万能ぶりを驚きを持って絶賛していた。ベッツはボウリングでもプロ級の実力を持つことで有名だ。

MLBオープンは12日から14日までの3日間開催。初日のこの日はMLBの現役＆OB選手とアマチュア選手によるプロアマ戦が行われ、13日からは2日間のトーナメントが開催される。



