¤ªÆÀ¤ÊÆüËÜÉÊ¼Á¤òµá¤á¤Æ³°¹ñ¿ÍµÒ¤¬»¦Åþ¡ª
¡ÖÌó£·³ä¤¬³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤°¤Ã¤È¸º¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂæÏÑ¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡ÈÆüËÜ¤ÇÇã¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢·÷¤ÎÊý¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÁÅ¹¤ÎÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¡Ø¥·¥Ã¥Á¡¼¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¾ëÆî¼Á²°¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè£±²ó¤«¤é¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¡ÅçË½©¤µ¤ó¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯11·î28Æü¡Á30Æü¤Î£³Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ï¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËËÌ³¤Æ»¤äÂçºå¤Ê¤É¤Î¼ÁÅ¹¡¢·×50Å¹¤¬»²²Ã¤·¡¢µ®¶âÂ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¼ÁÎ®¤ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢1972Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ç¯¤Ë£²²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ç25Ç¯11·î¤Ç90²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÎò»Ë¤¢¤ë¤³¤ÎºÅ¤·¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ®¶âÂ°¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡Ø¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡Ù¤À¡£¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤Ç¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¶âÀ½ÉÊ¤Ï¡È¿ô¥õ·îÁ°¤ÎÃÍÉÕ¤±¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢»þ·×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¡¢»þ·×¡¢µ®¶âÂ°¤Ê¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤´¤È¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤ò¡¢¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î¶âÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ç²Á³Ê¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÍÉÕ¤±¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸½ºß¤ÎÁê¾ì²Á³Ê¤ò´Õ¤ß¤ÆÃÍÉÕ¤±¤¹¤ë½ÐÉÊ¼Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿ô¥õ·îÁ°¤ÎÃÍÉÕ¤±¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ÐÉÊ¤¹¤ëÅ¹¤â¡£
Æ±¤¸µ®¶âÂ°¤Ç¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤Û¤¦¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡¢¾õÂÖ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤í¤¤¤í¡£ÊõÃµ¤·¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç·¡¤ê½Ð¤·Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÊ¡Åç¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÎÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÁÅ¹¤Ë¤è¤ë´ÕÄê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Èµ¶Êª¡É¤ò¤Ä¤«¤Þ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÆüËÜÉÊ¼Á¡É¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë³¤³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï»°ÀéËü±ß¤Î¥À¥¤¥ä¤ò¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëµÒ¤â
¸Ä¿Í¤«¤é¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î¥Ä¥¢¡¼µÒ¤¬´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÎÙ¹ñ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥Õ¥§¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï¸½¾ì¤ÇÂ¿³Û¤Î¸½¶â¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤Ë½ÐÉÊ¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÆâÍÆ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÎò»Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÎÆÃÄ§¤À¡£Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍý»ö¤Ç´ë²è¹ÊóÉô¤ÎÅÄÌ¾ÌÖË§Èþ¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï°ì²ó¤Ç£µ²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï°ì²ó¤Ç£·¡Á£¸²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¤âÇ¯´Ö¤Ç°ìÀéËü±ß°Ê¾å¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçºå¤«¤é¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¸½¶â¤òµÍ¤á¤Æ¾åµþ¤·¡¢»°ÀéËü±ß¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÇã¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
½ÐÉÊ¤â50Ç¯Á°¤ÏÃåÊª¤äÇØ¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¡È¼ÁÁð¡É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢º£¤Ç¤Ï¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥·¥ã¥Í¥ë¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¡¢¥°¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ®¶âÂ°¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤äÏÓ»þ·×¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤é¤ÏÃæ¸ÅÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂÎ¿·ÉÊ¤Î£±¡¿£³¡Á£±¡¿£´¤Î²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÌ¾ÌÖ¤µ¤ó¡Ë
50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÇ®¶¸¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢°Â¤µ¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¤µ¤é¤ËÁÈ¹ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»ÑÀª¤â¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤äÍè¾ì¼Ô¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Á²°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±£¤ì¤Æ¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦¹¹ðÀëÅÁ¡¢PR¤ò·ó¤Í¤Æ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¼Á²°¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±³ä°Â¤Ë¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤è¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¾¦ÇäÅ¨¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤¬¼Á²°¤ÎPRÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ÐÈñ¤È¥×¥é¥¹¦Á¤À¤±¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£
ºÇ½é¤Îº¢¤Ï50Ëü±ß¡¢100Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï1000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°ì²ó¤Ç£µ¡Á600Ëü±ß¤Û¤É¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç£²²¯±ß°Ê¾å¤Ï´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¡Åç¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤â¤½¤â¼ÁÅ¹¤Ï¡¢¼ÁÁð¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÂß¤·¡¢¤½¤ÎÍøÂ©¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÁÎ®¤ìÉÊ¤ÇÌÙ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃÍÉÕ¤±¤â°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÁÎ®¤ìÉÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¸ÅÊª»Ô¾ì¤Ç¶È¼Ô¤ËÇã¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¾¯¤ÎÍø±×¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÌ¾ÌÖ¤µ¤ó¡Ë
ÁÈ¹ç¤ÎÊý¿Ë¤äÉÊ¼Á¤äÃÍÉÕ¤±¤Ê¤É¡¢¼ÁÅ¹¤Î´Õ¼±´ã¤ä·Ð¸³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥·¥Ã¥Á¡¼¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Õ¥§¥¢¡Ù¡££³Æü´Ö¤Ç6000¿Í¤Û¤É¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤ÏÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¡£µ®¶âÂ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡£
