¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö»þÂ®185¥¥í¡×¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡ÊóÆ»¡¡¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×ÁÛµ¯¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡¢4·î7Æü¤Ë¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ê¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¹üÀÞ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡ËÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î7Æü¤Î»ö¸Î¸å¡¢´Ç¸î»Õ¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
¹Ëö¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢12Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÀÅ²¬¸©·Ù¤¬13Æü¤Ë¤â½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤ÏÄÉÆÍÄ¾Á°¤Ë»þÂ®185¥¥í¶á¤¯¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¸å¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅçÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤ò°ú¤Ã¤«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢SNS¤Ç¤Ï10·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎÂç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¡Ö¼ÕºáÁûÆ°¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»þÂ®165Ò¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¹¤ëÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£²òÅú¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÅê¼ê¤é3¿Í¤È¹Ëö¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¹³µÄ¢ªTBS¤Ï¼Õºá¡õÆ°²èºï½ü
¹Ëö¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï9Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¹³µÄ¡£½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¡¢»þÂ®165Ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¸øÅªµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Åö³º»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤â·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë»ö·ï¤ò¾Ð¤¤¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊóÆ»¡¦ÊüÁ÷¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿ÍµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¡£6ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢TBS¤ËÂÐ¤·¹³µÄ¤ÈÌ¾ÍÀ²óÉüÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
TBS¤Ï9Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ºßÁÜººÃæ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ÖTVer¡×¤Ç¤â¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÆ°²è¤«¤é³ºÅö²Õ½ê¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã165km¤È¤«20km¤â´Ö°ã¤ï¤ì¤¿¤éÊ¢Î©¤Ä¤è¤Ê¡×
SNS¤Ç¤Ïº£²ó¤Î½ñÎàÁ÷¸¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥¯¥¤¥º¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹Åê¹Æ¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ËöÎÃ»Ò¤Î»öÌ³½ê¤¬165km/h½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ¯¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥¤¥º¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¡¥¦¥Á¤Î¹Ëö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡¡165ÄøÅÙ¤ÎÅÛ¤é¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¡×
¡Ö¹ËöÎÃ»ÒÆüËÜµå³¦ºÇÂ®¤ä¤ó185km¤Ã¤Æ¡¡¤½¤ê¤ã165km¤È¤«20km¤â´Ö°ã¤ï¤ì¤¿¤éÊ¢Î©¤Ä¤è¤Ê¡¡TBS¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö¹ËöÎÃ»Ò¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ø»ä¤Ï»þÂ®165km¤â½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¹³µÄ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤ë¡£180kmÄ¶¤¨¤À¡Ù¤Ã¤Æ¹³µÄ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó...¡×