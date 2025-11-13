ÃÎ¾²´Ñ¸÷Á¥»ö¸Î¤Î½é¸øÈ½¤ÇÌµºá¼çÄ¥¡Ä²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾¦ÇäÂ³¤±¤ë¡ÈÅÚ²¼ºÂ¼ÒÄ¹¡É¤ÎÅ´ÌÌÈé
¡¡2022Ç¯4·î¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç²¤Ç´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZU µ¡Ê¥«¥º¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬ÄÀË×¤·¤Æ¾èµÒ¾è°÷20¿Í¤¬»àË´¤·¡¢6¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿±¿¹Ò²ñ¼Ò¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡×¼ÒÄ¹¤Î·ËÅÄÀº°ìÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬¤¤Î¤¦¡Ê12Æü¡Ë¡¢¶üÏ©ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡ÖÃÎ¾²Î¹¾ð¡×²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤¬´Ñ¸÷Á¥ÁøÆñ»ö¸Î¤ËÈáÄË¤ÎÀ¼¡ÄÌ¾¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë1959Ç¯¤Î³¤Æñ»ö¸Î
¡¡·ËÅÄÈï¹ð¤Ïºá¾õÇ§ÈÝ¤Ç¡ÖÁ¥Ä¹¤Ë¡ØÅ·¸õ¤¬¹Ó¤ì¤ëÁ°¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤È½Ð¹Ò¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÄÀË×¤òÍ½¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¹Ò¹ÔÃæ¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëµ¤¾Ý¤¬±¿¹Ò´ð½à¤òÄ¶¤¨¡¢»à½ý»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Í½¸«²ÄÇ½À¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ö¸Î¤Î²á¼º¤ÎÆâÍÆ¡¢Èï³²·ë²Ì¤Ï½ÅÂç¤Ç»ö¶È±¿±ÄÁ´ÈÌ¤¬¤º¤µ¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÊÛ¸îÂ¦¤ÏÁ¥¼ó¹ÃÈÄÉô¤Î¥Ï¥Ã¥Á¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¹ñ¤Î¸¡ººÂå¹Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤µ¤ì¡¢Í½¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ø»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿Á¥Ä¹¤¬ÆÈÃÇ¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò·èÄê¤·¤¿¡Ù¡ØÁ¥Ä¹¤¬ÅÓÃæ¤Ç°ú¤ÊÖ¤¹¤«¡¢¹Á¤ËÆþ¹Á¤¹¤ì¤Ð»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¡¢¸¶°ø¤äÀÕÇ¤¤ÏË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯¸¡ºº¤äÁ¥Ä¹¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡×¡Ê»ÊË¡µ¼Ô¡Ë
¡¡·ËÅÄÈï¹ð¤ÏºòÇ¯9·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢µ¯ÁÊ¸å¤ÎÍâ10·î¡¢1000Ëü±ß¤òÇ¼ÉÕ¤·¤ÆÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯3·î¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¤Ç¾èµÒ²ÈÂ²¤¬µ¯¤³¤·¤¿·×15²¯±ßÄ¶¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤¬³«¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ËÅÄÈï¹ð¤ÏË¡Äî¤ÇÈ¯¸À¤»¤º¡¢ÊÛ¸î¿Í¤¬¡ÖÈï¹ð¼«¿È¤Ë²á¼º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ÐÎ¤Ä®¤ÎÄ®µÄ¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤«¤é»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤òÊ£¿ô·Ð±Ä¤·¡¢»ö¸Î¤Î5Ç¯Á°¡¢Á¥¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢Í·Í÷Á¥»ö¶È¤Ë¤â»²Æþ¤·¤¿¡£³¤¤äÁ¥¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¸½¾ìÇ¤¤»¡£»ö¸ÎÅöÆü¤Ï¥·¡¼¥º¥ó±Ä¶È½éÆü¤Ç¡¢Æ±¶È¼Ô¤«¤éÌµÀþ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¹²¤Æ¤Æ¶È¼Ô¤Ë½¤Íý¤ò°ÍÍê¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤äÂ¾¼Ò¤ÎÌµÀþ¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½Ð¹Ò¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£±ÒÀ±·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â½¤ÍýÃæ¤ÇÁ¥¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾èµÒ¤Î°ÂÁ´Âè°ì¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤º¤µ¤ó¤Ê´ÉÍýÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¡£ÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¡Ø¥¢¥¤¥Ä¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë°äÂ²¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÃÏ¸µ´Ñ¸÷¶È¼Ô¡Ë
ÃÏ¸µ½»Ì±¤âÊò¤ì¤«¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÌµ¿À·Ð¤µ
¡¡·ËÅÄÈï¹ð¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¸å¡¢½ÉÇñ»ÜÀßÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢±Ä¶È´ü´Ö¤Î³ÈÂç¤äÀßÈ÷¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢½ÉÇñ»ö¶È¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤äÂ¸Â³¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¾²´Ñ¸÷Á´ÂÎ¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£°äÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¤Á¤ó¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤â²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½»Ì±¤ÏÂ¿¤¯¡¢³§¡¢Êò¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑµÒ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤â±ü¤µ¤ó¤âÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢ÉáÄÌ¤Î¿À·Ð¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°Å·¸õ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢»ö¸Î¤ÏÍ½¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½Ð¹ÒÈ½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î3Ç¯È¾¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÀâÌÀ¤ä¼Õºá¤â¤»¤º¡¢ÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤¿¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Æ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÚ²¼ºÂ¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°äÂ²¤Î½èÈ³´¶¾ð¤Ï¶¯¤¤¡£
