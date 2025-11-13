À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤ÎÀ©µåÆñ¤Þ¤Ç¡ÈÉð´ï¡É¤Ë¤·¤½¤¦¤ÊÉÒÏÓÂåÍý¿Í¤Î¼êÎý¼ê´É¡Ä¸ÜµÒ¤Ë¤ÏµÆÃÓÍºÀ±¡¢µÈÅÄÀµ¾°¤é
¡¡µðÂç¥Û¥Æ¥ë¤Ë30µåÃÄ¤ÎÊÔÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤äÂåÍý¿Í¤¬½¸¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤äFA¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¨¡¨¡¡£
Â¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢º£°æÃ£Ìé¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡©ÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¡õÀìÌç²È¤¬²¼¤¹¥¬¥ÁÉ¾²Á
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÎËë³«¤±¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤GM¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÁ°Æü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¹¥í¡¼GM¤Ï¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÃæ¼´¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÂÇ¼Ô¡×¤È¡ÖÀèÈ¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëÂ¼¾å½¡Î´¡Ê25=¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29=µð¿Í¡Ë¡¢º£°æÃ£Ìé¡Ê27=À¾Éð¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åê¼ê¤Îº£°æ¤À¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¼çÎ®¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¡¼¥à¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬¾®¤µ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤«¤éºÇÂ®160¥¥í¤ÎÂ®µå¤òÅê¤²¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂÇ¼Ô¤«¤é¤Ïµå¤Î½Ð¤É¤³¤í¤¬¸«¤Å¤é¤¤¡£º£Ç¯¤ÎFA»Ô¾ì¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤¬ÉÔºî¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡£Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤ÏX¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ïº£°æ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÍÎÏ¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º27²óÀ©ÇÆ¤Î¶âËþµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¶â³Û¤Ï³Î¤«¤Ë¥Ï¥Í¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï8Ç¯Áí³ÛÌó293²¯±ß¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤À¤È¤¹¤ì¤ÐÂ¼¾å¤ä²¬ËÜ¤ò¤·¤Î¤°É¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤Îº£°æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤À¡£
¡Öµå¤¬Â®¤¤¤À¤±¤ÎÅê¼ê¤Ê¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤â¥´¥í¥´¥í¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ©µåÎÏ¤Ç¤¹¡£º£°æ¤Îº£µ¨¤Î»Í»àµå¿ô¤Ï1»î¹ç¤¢¤¿¤êÌó3¸Ä¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥¾¡¼¥ó¤Î»Í¶ù¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤é¤ì¤ëºÙ¤«¤¤À©µåÎÏ¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾ïÏ¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢¤ß¤Ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê39=¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤·¤«¤ê¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡Ê37=¸½µð¿Í¡Ë¤·¤«¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤·¤«¤ê¡¢À©µå¤¬¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£°æ¤ÎÀ©µåÎÏ¤Ç¤Ï¡¢¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯3ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÀ©µåÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¤Î¤¬ÉÒÏÓÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Î¼êÏÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Áª¼ê¤Î¼ÂÎÏ°Ê¾å¤ÎÂç¤¤Ê·ÀÌó¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ÇÄêÉ¾
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï¥½¥È¡Ê27=¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ë15Ç¯Áí³ÛÌó1047²¯±ß¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¹¥´ÏÓ¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤ÏµÆÃÓÍºÀ±¡Ê34=¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤äµÈÅÄÀµ¾°¡Ê32=¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¡¢Áª¼ê¤Î¼ÂÎÏ°Ê¾å¤ÎÂç¤¤Ê·ÀÌó¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¿¸ÜµÒ¤ÇÂåÉ½Åª¤ÊÁª¼ê¤¬¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó»°ÎÝ¼ê¡Ê31=¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤éFA¡Ë¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»209ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¤â¤¤¤¤¡£º£µ¨¤Ï114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.273¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ïº£Ç¯¤«¤é3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯Ìó123²¯±ß¤òÇË´þ¤·¤Æ¡¢FA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¥Ü¥é¥¹»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤ò¸«¹þ¤á¤ë¤È¥½¥í¥Ð¥ó¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º°ì¶Ú¤Ç¡¢²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡£30ºÐ¤À¤Ã¤¿ºò¥ª¥Õ¤Ï¥Ü¥é¥¹»á¤ÈÁí³Û2²¯¥É¥ë¡ÊÌó300²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤Î2·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¼Â¸½¤»¤º¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤ÎÇä¤ê»þ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÄ¹´ü¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÏÁ°½Ð¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡¡¥Ü¥é¥¹»á¤Î¸ÜµÒ¤ÎµÆÃÓ¤â¡¢21Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î1Ç¯Ìó15²¯±ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤·¤ÆFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ï15¾¡24ÇÔ¡¢2Ç¯´Ö¤ÏËÉ¸æÎ¨5ÅÀÂæ¤È»¶¡¹¡£¤À¤ì¤â¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢FA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ3Ç¯Ìó42²¯±ß¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ14²¯±ß¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î·ÀÌó¤Ï»Ä¤ê1Ç¯¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶â³Û¤Î3Ç¯·ÀÌó¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥é¥¹»á¤Î¼êÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ü¥é¥¹»á¤Ïº£°æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢º£°æ¤ÏÆüËÜ¤ÇÂ®µå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¾æÉ×¤À¡×
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤Ç¥ä¥ê¼êÂåÍý¿Í¤Î¥Ü¥é¥¹»á¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢º£°æ¤ÎÀ©µåÆñ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤ÇÍèµ¨A¥¯¥é¥¹Éâ¾å¤òÁÀ¤¦À¾Éð¤Ë¤È¤Ã¤Æº£°æ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÊÆÄ©Àï¤òµö¤·¤¿¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¡ÖÂ»ÆÀ´ªÄê¤Ç¤âÇä¤ê»þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖÌñ²ðÊ§¤¤¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¾Ú¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
