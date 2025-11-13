「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！ やったね！」

Perfumeあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が自身のインスタグラムを通じて結婚を発表したのは11日のこと。芸能界からは広く祝福のコメントが寄せられたが、ファンの間ではお相手が一般男性かつ、昔からのファンだったということが話題になっている。

あ〜ちゃんといえば、2011年にワンオクのTaka（37）、2016年にサバンナの高橋茂雄（49）、2021年にタレントのバーンズ勇気（32）との熱愛を報じられてきただけに「まさかの“推し”！」という言葉も飛び交った。

本人は「もしも、私自身を# で表現するとしたら、#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ〜ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 ……いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」とコメントを記している。

元AKB48の高橋みなみ（34）に次ぐ“推し”との結婚によって、ファンにとって憧れの人と結婚できるかもしれないという期待値はますます高まると共に、タレント側にも幸せになれる要素が3つあるとして、家族問題評論家の池内ひろ美氏がこう続ける。

「お相手はファンですから、家にお姫さまが降臨した、という感覚でしょうか。彼女からすれば自分のやりたいことが、自分のタイミングでできて、しかも余計なことはしなくていい、と三拍子揃ったストレスレスな結婚といえます。コメントのハッシュタグを見ると、ご本人的には、そろそろ赤ちゃんが欲しい時期。望めば妊活にも協力してくれるでしょうし、子供が生まれれば育児のサポートもしてくれるでしょう。『#妻』『#夫婦』がないことから見ても夫に対する帰属意識はなく“主導権は自分”ということを無意識に表現されています。ご主人は彼女が仕事をしている姿が好きなので、もしツアーがあれば帯同して子守もしてくれる可能性もあるし、○○家の嫁としての家族行事に縛られる必要もない、すべてが自分中心でいられます。仕事のデキる女性にとって“推し”はベストなパートナーなのです」

今年末でPerfumeとしての活動は「コールドスリープ（一時休止）」するが、次はママになってパワーアップしたステージもい期待できそうだ。

