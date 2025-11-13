日常のなかで“血行から毎日を元気にする”新しいリカバリー習慣！ReDアトレ大森店

MTGは、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の直営三号店となる「ReDアトレ大森店」を、2025年11月19日(水)よりアトレ大森に期間限定でオープンします。

駅直結の店舗として、大森駅を利用する方々を中心に、日常のなかで“血行から毎日を元気にする”新しいリカバリー習慣を提案します。

ReDアトレ大森店

オープン日：2025年11月19日(水)

※2026年10月30日(金)までの期間限定予定

所在地：〒143-0016 大田区大森北1-6-16 アトレ大森 4階

営業時間：10:00〜21:00

※最新の営業時間はアトレ大森のHPをご確認ください。

「ReDアトレ大森店」は、都心へのアクセスに優れた大森駅直結の「アトレ大森」4階にオープン。

平日は通勤・通学で駅を利用する方々から、休日のファミリー層まで、幅広いお客様が立ち寄りやすい店舗です。

24時間リカバリーウェア「ReD」とは

「ReD」は、血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェアです。

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の5つの効果が期待できます。

仕事・家事・育児など、日々を頑張る人の健康的なライフスタイルを応援します。

血行促進繊維「VITALTECH(R)（バイタルテック）」

「ReD」に使用されている血行促進繊維「VITALTECH(R)」は、MTG独自の繊維テクノロジーです。

極微細に粉砕された8つの天然鉱石が独自配合で繊維に練り込まれています。

この天然鉱石による特殊加工を施したウェアが、身体が自ら放出している遠赤外線を吸収し、肌へと放出することで血行を促進。

薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しており、この薄さにより、インナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップが実現されています。

取り扱い商品カテゴリ

店舗では、インナーウェア(男性用、女性用)、スリープウェア(男女兼用)、ソックス(男女兼用)、カジュアルウェアなどが取り扱われます。

日常のリカバリー習慣を取り入れられる「ReD」の直営店が、大森駅直結のアトレ大森に登場です！

