激臭から癒されるような良い匂いも！「におい展PLUS＋」東京スカイツリー

様々な“におい”を体験できるイベント「におい展PLUS＋」が、2025年12月11日(木)から2026年2月1日(日)の期間、東京スカイツリー 1階団体フロア「SKYTREE SPACE」にて開催されます。

「におい展」の東京都区内での開催は2018年1月以来、約8年ぶり。

今回は前回よりもパワーアップした「におい展PLUS＋」として、激臭から癒されるような良い匂いまで、多彩な香りのエンターテインメントが楽しめます。

「におい展PLUS＋」東京スカイツリー

開催期間：2025年12月11日(木)〜2026年2月1日(日)

※2026年1月1日(木・祝)は休業

開催時間：10:00〜21:00 (最終入場は20:30)

※2025年12月31日(水)は10:00〜19:00(最終入場は18:30)

開催場所：東京スカイツリー 1階団体フロア「SKYTREE SPACE」 (東京都墨田区押上1丁目1-2)

入場料(税込)：

【前売券】一般 1,800円／中高生 800円／小学生以下 600円

【当日券】一般 2,000円／中高生 1,000円／小学生以下 800円

【障がい者介助割引】前売券・当日券一律600円

※3歳以下無料

※前売券は11月13日(木)からアソビュー、11月18日(火)からイープラスで販売されます。

テクノロジーを活用した「PLUS＋」コンテンツ

神戸と高岡で開催された「におい展PLUS＋」で大人気だった、ソニー独自のにおい制御技術を活用したコンテンツが東京スカイツリーにも登場します。

『においクイズ』は、真実の口からランダムで出てくるにおいを嗅ぎ、何のにおいなのかを当てるクイズです。

『魔法の香りコップ』では、無味無臭の炭酸水が、ソニーのにおい制御技術でジュースやお酒の香りに変身する、不思議な感覚が味わえます。

激臭から美臭まで！人気のラインナップ

「におい展」おなじみの世界一臭い缶詰『シュールストレミング』などの激臭ももちろん登場。

ほかにも、織田信長や豊臣秀吉、坂本龍馬など偉人をイメージしたにおいや、「金木犀」や「ムスク」といった人気の香り、「男性が好きなにおい」「女性が好きなにおい」など、一度は嗅いでみたいユニークなにおいが体験できます。

激臭争奪！ジャンケン大会を開催

『シュールストレミング』の開封体験ができるジャンケン大会が、2026年1月2日(金)と17日(土)に開催されます。

ジャンケン大会当日の入場券をお持ちの方なら誰でも参加可能。

世界一臭い缶詰を開封できる貴重なチャンスです！

オリジナルグッズ情報

会場では「におい展」オリジナルグッズも販売されます。

人気の『シュールストレミングTシャツ』や、フレグランスが手に入る『におい展ガチャ』など、「におい展」ならではのグッズが並びます。

約8年ぶりに東京で開催される、パワーアップした香りのエンターテインメントです！

