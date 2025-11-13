

魚べいの店舗入り口にはデカデカとキャンペーンののぼりが！（筆者撮影）

【写真】“90円ラーメン”のビジュアルはこちら！ そのお味やいかに…

近年、ラーメン業界ではラーメン1杯「1000円の壁」という言葉が定着した。原材料高、水道光熱費の高騰、人件費上昇。どの要因を取っても値上げは避けがたく、ラーメン専門店では1000円以下で食べられるラーメンが少数派になりつつある。

そんななか、全国の回転寿司チェーン「魚べい」が打ち出した一手が、業界の常識を覆した。

麺類1杯90円で提供…背景にある明確な「狙い」

2025年11月4日から始まった「家計応援キャンペーン」。平日ランチタイム（開店〜17時）限定で、「醤油ラーメン」「たぬきうどん」「かけうどん」を1杯“90円（税込）”で提供するという。



うどんやラーメンが1杯90円という、平日限定の“神キャンペーン”だ（筆者撮影）

この価格を見た瞬間、思わず時代を錯覚する。マクドナルドがハンバーガーを65円で販売していた2000年代初頭の記憶がよみがえるほどの衝撃だ。しかも、昨今の物価高を踏まえれば、この数字は「挑戦」ではなく「事件」と言っていい。

「魚べい」を運営する株式会社Genki Global Dining Conceptsの担当者によれば、この価格設定の背景には明確な狙いがある。

「平日のランチ〜アイドルタイム帯に集客の課題がありました。そのため、インパクトの強い2桁価格でキャンペーンを実施し、平日の集客につなげることが目的です」（「魚べい」担当者／以下同）

一般的な飲食店の収益構造において、平日の日中はもっとも稼働率が落ちる時間帯だ。ディナーと週末に比べて売り上げ効率が低く、店の固定費負担を重くするアイドルタイムの削減は、どの業態でも永遠の課題である。

そこで「魚べい」は、あえて採算ギリギリに見える“90円ラーメン”を看板に据え、ランチ帯の集客を底上げする戦略を選んだ。その成果は、すでに数字に表れているという。

「平日の客数は予算比120％、130％も見込める勢いです。対象商品の出数も予測を超えている状況です」

まさに狙いどおり。アイドルタイムを埋める施策として、成功の兆しが見えている。

人件費を抑えることで低価格を実現

では、なぜこの価格が実現できたのか。担当者はその理由をこう語る。

「全席に高速レーン（またはオートウェイター）を採用しているため、ホールスタッフを介さずに商品提供が可能。人件費を抑えられることが大きいです」

「魚べい」の大きな特徴は、回転レーンを用いないフルオーダー制の“スシレーンDX”とも呼べる仕組みだ。タッチパネルで注文すると、専用レーンから高速で寿司やサイドメニューが運ばれてくる。

ホールスタッフが配膳や片付けに割く時間を最小化することで、同規模の飲食店よりも圧倒的に人件費効率が良い。この構造的な省人化が、90円という価格破壊を可能にしている理由のひとつだ。



新幹線を模したレーンで注文した寿司が運ばれてくる（筆者撮影）

さらに、麺類を単品で提供するだけでなく、「寿司3皿＋麺1品＝約500円」で構成される“ワンコイン満足セット”としての利用を想定しているという。担当者は語る。

「物価高の時世に、500円でお腹いっぱいになってほしいという思いがあります。そのセットで召し上がっていただければ収益も確保できます」

つまり、このキャンペーンは“赤字覚悟”ではない。顧客体験の入り口を作りつつ、きちんと利益構造を設計した、精密な価格戦略なのだ。

ラーメンも寿司も、満足度が高かった

筆者も今回、このキャンペーンをきっかけに初めて「魚べい」を訪れ、「醤油ラーメン」を食してみた。

具材はシンプルにカマボコとネギのみ。しかし、超特選クラスの本醸造醤油を使ったスープは、あっさりながらもコクがあり、寿司の合間に食べてもくどさを感じない絶妙な設計。中太のウェーブ麺はモチモチと弾力があり、スープとの絡みも上々。見た目以上に満足度が高い。



「醤油ラーメン」の具材はシンプルながら、これで90円とは驚きだ（筆者撮影）

しかも肝心の寿司が美味しい。ネタは厚みがあり、シャリはふんわり。タッチパネル注文から提供までのスピードも驚くほど速い。アプリの予約システムやUIも直感的で、初来店でも迷わず操作できた。店内は清潔感があり、ファミリーから一人客まで過ごしやすい空間だ。



寿司関連のフェアも同時に開催されていた（筆者撮影）

この体験を通じて痛感したのは、「90円ラーメン」は単なる“集客のエサ”ではなく、「魚べい」というブランドの入り口として緻密に設計された体験導線であるということだ。担当者もこう話す。

「魚べいで人気のサイドメニュー（ラーメン・うどん）のおいしさを、より多くの人に知ってもらいたかった」

本キャンペーンの“本質”とは

つまり、価格で誘い、品質でつかむ。一度訪れた客が「寿司もラーメンも美味い」と感じれば、再訪の確率は跳ね上がる。企業としてはファーストタッチを最大化し、長期的なロイヤルカスタマーを育てる布石となる。さらに、回転寿司というカテゴリを超えて「麺類」を打ち出すことで、ランチ市場におけるポジションを拡張している点も見逃せない。

「家計応援」という言葉の裏には、単なる値引きではない、消費者との心理的距離の短縮という意図がある。外食が贅沢になりつつある時代に、500円で満たされる幸福感を提供すること。その社会的意義は決して小さくない。

マクドナルドが65円ハンバーガーを展開した当時、その狙いは客数を増やし、リピートを生むことだった。「魚べい」の90円ラーメンも同じ構図に見える。だが本質は、もっと先にある。

デジタルオーダーや自動レーンを駆使した、人を減らしても満足度を下げない店づくり。その強みを生かしながら、消費者心理に刺さる価格帯を作る。これは、単なるキャンペーンではなく、新しい飲食モデルの実験場と言っていい。

物価高が続く社会において、安くて満足できるという体験価値を再設計できる企業は強い。「魚べい」が今後、この「90円ラーメン」の衝撃をどこまで波及させるのか。それは、外食業界全体にとっても、大きなヒントとなるはずだ。



今後も『魚べい』の動向から目が離せない（筆者撮影）

（井手隊長 ： ラーメンライター／ミュージシャン）